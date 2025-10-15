El Juzgado Civil de Castilla reprogramó la audiencia de acción de amparo, debido a que el abogado del Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional de Piura se encuentra con descanso médico. El proceso que se sigue es por las presuntas irregularidades registradas durante el proceso electoral para elegir al rector de esta casa superior de estudios.

Según la Resolución N° 07 de fecha 14 de octubre, el Juzgado Civil de Castilla reprogramó por única vez la audiencia única, que estaba programada para hoy 15 de octubre, para el próximo 28 de octubre de 2025 vía MEET, a partir de las 10 de la mañana.

El documento especifica que el abogado se encuentra con descanso médico por cuatro días, por lo que solicitó dicha medida, siendo concedida por el juez a cargo del proceso.

Ante este cambio, el doctor Flabio Gutiérrez señaló que esto es una acción dilatoria y desconfían en que el abogado, que supuestamente fue atendido por el doctor Luis Castro, no sea verdad, por lo que pide se investigue. Ellos indican que han fundamentado bien su acción de amparo y hoy esperaban una determinación de este proceso.

“Creo que los argumentos del Comité Electoral no son válidos y tenemos las armas legales para demostrarlo”, precisó Gutiérrez.

Por su parte, el abogado Óscar Durán precisó que están atentos ante este proceso y confían en que se declare nula la Resolución N° 20 que anula la totalidad de las elecciones, puesto que los argumentos que el Comité Electoral no son causales para que se halla declarado la totalidad de estas elecciones.

“Los argumentos que ellos resaltan como la duplicidad de votos, la publicidad que supuestamente ha sido mandada, no son causales para la nulidad de las elecciones ni siquiera que están identificados en la norma”, dijo Durand.