La Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, visitó las zonas afectadas producto de las fuertes lluvias registradas en la región Piura. La funcionaria llegó hasta Sechura para verificar el estado de la carretera y luego al colegio Juan de Mori que se inundó a causa de las precipitaciones. Ante esta situación, la defensora instó a las autoridades de educación verificar el estado de las infraestructuras de los colegios y evitar que los alumnos se expongan al peligro al pasar por los charcos de agua.

Lluvias

Tras la lluvia registrada ayer en horas de la mañana, el Servicio Nacional de Meteorología (Senamhi) Piura, informó que la intensidad de la lluvia fue de 33.7 milímetros lo que provocó la inundación de las calles, colegios y otros locales.

Ante esta situación, Revollar sostuvo que las autoridades del sector educación deberían evaluar otras modalidades para el retorno a clases sin perjudicar la salud e integridad de los alumnos, ya que las lluvias han inundado varios colegios. A esto se suma el colapso de los desagües.

“En el tema de colegios, hospitales, los niños, niñas y adolescentes no pueden ir a recibir clases en un lugar donde con las lluvias y el colapso de agua servidas termine poniéndolos en una situación de mucho riesgo en su salud, entonces si necesitamos escucharlos y ver cuál es la solución”, dijo Revoller.

Es así que recomendó a la UGEL tomar otras acciones para que los menores no se expongan al peligro durante las lluvias.

“Hemos tomado conocimiento del colegio Juan de Morí, no han hecho ver que hay niños que están tomando clases presenciales y que ellos están cruzando con aguas servidas y pluviales hasta la cintura y eso ya no son condiciones para el ejercicio de clases presenciales. En ese sentido se ha coordinado con la UGEL con un criterio de objetividad y realidad haya módulos de autoaprendizaje, que los profesores le den y les haga seguimiento a los chicos para que puedan recibir clase desde sus casas y no se pongan en una situación de exposición de su vida, no solo por poder caerse, lastimarse sino por lo que significa tener agua en esas condiciones”, advirtió.

Alumnos

En el colegio Manuel Scorza, en el distrito de Castilla, los alumnos tuvieron que pasar lagunas exponiendo sus vidas ya que esta agua se estancó en el exterior del plantel. Este colegio también terminó inundado en el interior, por lo que tuvieron que suspender las clases.

“Por las lluvias, 333 II.EE que han sido afectadas, 175 de ellas han hecho sus fichas donde valoran el daño, la atención que necesita para las necesidades del sector educación, al 20 de marzo, tenemos reportado que 283 II.EE no han iniciado clases debido a los problemas de infraestructura, entonces si es importante verificar esta situación. Yo me llevo como compromiso, lo que se levante entre hoy (ayer) y mañana (hoy) para poder dialogar con el ministro de Educación. Hay que tomar las decisiones con respeto a la continuidad educativa”, indicó Revollar.