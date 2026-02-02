La extorsión continúa consolidándose como uno de los principales problemas de la inseguridad ciudadana en el Perú. En el 2025, el 25% de la población mayor de 18 años reportó haber sido víctima de extorsión o conocer a alguien que lo fue en los últimos tres meses, una cifra que se mantiene respecto al 2024.

Así lo señala el Quinto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del Banco de Ideas Credicorp y el BCP, en alianza con CHS Consultora.

Aunque el porcentaje global no varía, el informe advierte cambios relevantes en la distribución territorial y social de este delito.

Delito migra de Lima hacia el interior del país

El reporte revela que la extorsión se ha desplazado progresivamente de Lima hacia otras regiones, pasando de zonas urbanas a rurales y concentrándose cada vez más en los sectores socioeconómicos D y E.

En el centro del país, la incidencia aumentó de 15% en 2024 a 23% en 2025, mientras que en el sur pasó de 12% a 17%, evidenciando una clara expansión territorial del negocio criminal.

Impunidad y débil respuesta del Estado

El informe también alerta sobre la brecha entre denuncias y sanciones efectivas. “El aumento de las denuncias no se ha traducido en sanciones efectivas”, advirtió Carlos Basombrío, exministro del Interior y uno de los autores del reporte.

Según precisó, el número de personas privadas de su libertad por extorsión permanece prácticamente estancado desde hace años, lo que deja a las víctimas sin una respuesta real del Estado y refuerza una sensación de impunidad.

Crece el préstamo ilegal “gota a gota”

En este contexto, el informe identifica la expansión de modalidades asociadas a la extorsión, como el préstamo ilegal conocido como “gota a gota”.

Este mecanismo pasó de afectar al 15% de la población en 2024 al 19% en 2025, con incrementos especialmente marcados en el interior urbano y en regiones vinculadas a economías ilegales.

Feminicidios: dinámicas distintas de la violencia callejera

Por primera vez, el Observatorio incorpora un análisis específico sobre feminicidios, identificando patrones distintos al crimen común.

El estudio señala un predominio del entorno doméstico, un menor uso de armas de fuego y víctimas concentradas principalmente entre los 18 y 40 años.

“Visibilizar estas dinámicas es fundamental para entender que no toda la violencia responde a las mismas lógicas”, sostuvo Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y coautor del informe.

Otros hallazgos del reporte

El Quinto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia también incluye: