Tres meses han pasado desde que la avioneta modelo Cessna 172 de la escuela privada Juan Bielovucic Calavier (JBC), cayó al mar de Huanchaco, a seis millas del aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos. La investigación de este trágico accidente aéreo, en el que cuatro personas perdieron la vida, se desarrolla en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, a cargo del fiscal Jorge López Rodríguez.

MIRA ESTO| Hospitales de la región La Libertad estarían desabastecidos

Hasta hoy, ni el cuerpo del mecánico Boris Corrales Vásquez (24), ni los restos de la avioneta aparecieron. Además, los deudos consideran que no hay justicia.

Investigación

Para el próximo 16 de noviembre, a las 10 de la mañana, el señor Bacilio Corrales Herrera, padre de Boris, acudirá a la Tercera Fiscalía en Trujillo y responderá durante la diligencia del fiscal López. Diario Correo se comunicó con Corrales Herrera, quien aseguró que continúa con las labores de búsqueda, a pesar de no tener el apoyo de ninguna autoridad, ni mucho menos de los representantes de la escuela JBC.

“Uno de los socios de esta escuela vino a mi casa a los 65 días del accidente. Dijo que estuvo de viaje con su familia en Rusia, pero ahora nosotros estamos evaluando todo, y al parecer creo que mandaron a pique la avioneta o que esto ya estaba financiado. En realidad, hay muchas cosas que pensar”, aseguró.

Es decir, para el señor Bacilio, la caída de esta avioneta de instrucción pudo haber sido provocada. Precisó que acudirá al Ministerio Público, en busca de que las diligencias continúen hasta el final y el caso se esclarezca cuanto antes.

“Junto a mi esposa e hijos, hace dos semanas, hemos realizado una caminata desde Salaverry hasta Huanchaquito, justamente ahí nos contaron que la avioneta dio más de una vuelta, como que no le permitían aterrizar. Acá no les interesó la vida de estas cuatro personas, no les importó nada”, añadió.

Boris era natural del distrito José Leonardo Ortiz (Lambayeque). Además de mecánico, también era piloto y estaba cumpliendo su gran anhelo.

Junto a Boris, perdieron la vida Mait Franklin Jiménez Barreto (19), Fabiana Hernández Barba (19) y Santiago Aldaz García (30).

Información clave

En Trujillo, la escuela privada Juan Bielovucic Calavier tenía una oficina en la Avenida Víctor Larco Herrera, frente al mar de Huanchaco; sin embargo, actualmente no registra ninguna actividad.

Cristina Salas Mantilla, cuñada de Mait, nos indicó que es clave acceder a los audios de la torre de control del aeropuerto de Huanchaco, para que el caso tome el rumbo indicado. “Nosotros estamos siguiendo el caso únicamente por la vía legal y esperamos obtener una respuesta en algún momento. La paciencia no es nuestro fuerte, además que sabemos que el papá de Boris no está recibiendo ningún apoyo. Lo que queremos es que se escuchen los audios entre la torre de control y los chicos que iban en la avioneta”, dijo.