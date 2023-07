Nuevas acusaciones en contra del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán. Esta vez, el regidor Jorge Vásquez y el secretario de los trabajadores del Sindicato de Seguridad Ciudadana, Carlos Bocanegra, solicitaron garantías en contra del burgomaestre, a quien acusan de incitar a la población para que los agredan.

El caso

Fernández, en transmisiones a través de su cuenta personal de Facebook y de la página de la comuna trujillana, hizo un llamado a la población para que agarren a “patadas” y les “echen pintura” al regidor y a cualquier sereno que este “dando vueltas” en la vía pública.

“El objetivo de estas garantías es porque, lamentablemente, en redes ha pedido a la población que cuando vean al regidor Jorge Vásquez puedan agredirme de manera física. Entonces, eso ya no es dable de una autoridad municipal, que por lo menos hasta este momento es el alcalde”, indicó el regidor Jorge Vásquez.

Detalló que solicitó garantías en la Prefectura, que citó para el mediodía del último jueves a Fernández y al concejal. Sin embargo, el alcalde no acudió al llamado.

“La citación era a las 12, con la prefecta, para que responda ante mi persona directamente de las acusaciones que ha venido haciendo durante todo este tiempo en sus redes sociales y de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que es un ente público y no puede ser usada para el hostigamiento que está haciendo contra mi persona”, afirmó.

El secretario de los trabajadores de seguridad ciudadana, Carlos Bocanegra, también dijo que solicitará garantías y responsabilizó a Arturo Fernández de posibles ataques al personal municipal.

“Si agreden a algún sereno, el único responsable va a ser el alcalde. Lo voy a responsabilizar porque él incita a la violencia. Él dice que el sereno no debe estar caminando, luego dice que no deben estar parados, ahora dice que no deben estar dando vueltas. Que se decida”, afirmó.