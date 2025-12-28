La institución educativa Horacio Zeballos Gámez, en el distrito de Huaso, sufrió el colapso de muros, techos y salones tras el temblor registrado la noche del sábado. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) reportó nueve heridos en la región.

El centro educativo está ubicado en el centro poblado de Uningambal, provincia de Julcán y fue declarado inhabitable por las autoridades locales. El plantel, que atiende a estudiantes de nivel secundaria, está construido con adobe, quincha y otros materiales frágiles que no resistieron la intensidad del movimiento telúrico.

Según el profesor Huestor Alipio Gómez, quien labora en el centro educativo, la estructura presenta daños irreparables.

Daños estructurales

El muro frontal del colegio se desplomó completamente, mientras que varios ambientes internos quedaron destruidos. Entre las áreas más afectadas figuran las aulas de clases, la sala de cómputo, el almacén y zonas administrativas. Además, secciones del techo colapsaron durante el sismo.

La localidad de Uningambal, en el distrito de Huaso, se encuentra aproximadamente a cuatro horas de viaje desde Trujillo. Esta zona sintió con particular fuerza el temblor cuyo epicentro se registró en Chimbote.

Balance regional de daños

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad ha elaborado un reporte preliminar sobre los efectos del sismo en el departamento. Hasta el momento, se contabilizan nueve personas heridas distribuidas en las provincias de Trujillo, Virú y Santiago de Chuco.

Las evaluaciones revelan que siete viviendas sufrieron afectaciones de diversa gravedad en distintos puntos de la región. En el Terminal Internacional de Salaverry se registró desprendimiento de material rocoso, generando preocupación por la seguridad portuaria.

La sierra liberteña experimentó cortes en el suministro eléctrico debido a la rotura de cables de energía. Mientras tanto, en Virú se reportó la caída de un tanque de agua sobre un poste del sistema de alumbrado público, lo que generó interrupciones en el servicio.

Las autoridades regionales continúan realizando inspecciones técnicas en zonas afectadas para determinar la magnitud total de los daños y coordinar las acciones de respuesta ante esta emergencia.