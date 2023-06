Desde la División de Investigación Criminal de Trujillo señalaron que el atento que sufrió Rosendo Pompeyo Vía Castillo, juez del Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, se trataría de un acto de intimidación porque el magistrado ve casos vinculados a la organización criminal “Los Compadres”, señalados por extorsión, sicariato, entre otros delitos.

“Lo que llama la atención es que al magistrado no ha sido intimidado, no ha habido llamadas previas, no ha habido mensajes ni cartas extorsivas o sea propia de una extorsión”, dijo el oficial Jhamer Paredes Morán, agente de la Divincri, en Sol Tvperu.

Otro de los casos que resuelve tendría que ver con traficantes de terrenos.

“Aparentemente se trataría de un tema de intimidación toda vez que el magistrado está llevando a cargo dos casos muy fuertes, se podría decir, uno es el caso de ‘Los Compadres’ que es una organización criminal dedicado a temas de extorsión, sicariato, robos y delitos conexos, y lo otro es una investigación que está llevando también por usurpación de terrenos”, apuntó.

También detallaron que el explosivo que los hampones detonaron en la vivienda del letrado, en la urbanización Los Cedros, no fue de gran magnitud.

“No ha sido un artefacto de gran explosión o de gran envergadura toda vez que el hecho es netamente al parecer intimidación más allá de querer dañar o causar lesiones a alguien”, puntualizó Paredes Morán.

LE PUEDE INTERESAR