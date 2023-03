La Comisión Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que cambió el estado del sistema de alerta ‘No activo’ a ‘Vigilancia de El Niño costero’, “ya que existe una mayor probabilidad de que continúe el calentamiento anómalo observado entre lo que resta del verano y, por lo pronto, hasta mediados de otoño de 2023″.

Advertencia

Agregó que las temperaturas superficiales del mar en la región Niño 1+2 podrían alcanzar valores superiores a 27° C y 26 °C en marzo y abril, respectivamente.

“Asociado a este calentamiento, y de acuerdo al pronóstico estacional vigente de lluvias de marzo-mayo 20232, se espera que, en la costa norte y centro, además de la sierra norte y centro occidental del país, se presenten episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, especialmente en marzo”, indicó.

Ante esta situación, el biólogo pesquero Carlos Bocanegra García dijo a este Diario que la temperatura superficial del mar supera ya los valores normales. “Estamos hablando de 27° C a 28° C en Piura y Tumbes, cuando lo normal es de 24° C a 25° C. En Trujillo lo normal es 22° C, pero la semana pasada llegamos a 24° C y ahora estamos en 25° C; sin embargo, lo más preocupante es que a escasas millas adentro ya estamos en 27° C a 28° C”, señaló el catedrático.

Bocanegra aseguró que estas cifras le recuerdan a las registradas a mediados de marzo de 2017, cuando Trujillo soportó siete huaicos debido a las intensas lluvias que cayeron y activaron las quebradas de San Ildefonso, León y San Carlos.

“Estamos expuestos a lluvias de esa misma magnitud y es muy probable que haya un nuevo evento extremo, que incluso los científicos tendrán que buscarle su nombre o designación”.

Bocanegra pidió a las autoriadades estudiar el mar y a la población, “tomar sus precauciones” para evitar pérdidas como las de 2017.