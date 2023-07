Un hombre del distrito de Florencia de Mora perdió a sus gemelos y un día después a su esposa. Segundo Andrade Olórtegui (36) es el protagonista de esta tragedia que, según indica, habría sido propiciada por una negligencia médica en el Hospital Belén de Trujillo. Su esposa, Gisela Larco González (29), de casi 8 meses de gestación, falleció la madrugada del último jueves y sus hijos, un día antes.

Con dengue

La gestante fue llevada al establecimiento de salud “El Esfuerzo”, ubicado en el mismo distrito de Florencia de Mora, porque presentaba un cuadro de fiebre y dolor de cabeza. Luego fue derivada al Hospital Belén de Trujillo, en donde confirmaron que tenía dengue.

“En el hospital querían que sea parto normal, otros decían que debía ser cesárea. Hasta el último martes por la noche, cuando mi esposa se pone mal, recién han actuado”, contó Andrade.

Antes del trágico martes, este hombre mantenía contacto con su esposa y tenía plena confianza de su recuperación y que regresaría pronto a casa para ver crecer a sus gemelos. Sin embargo, ese sueño se acabó en menos de 24 horas. Los cajoncitos de sus bebés y el féretro de su esposa hoy son velados en una casa ubicada en la cuadra 13 de la calle 9 de Octubre.

“El doctor que había realizado la cesárea se quiso ‘lavar las manos’, aduciendo que nosotros la llevamos muy mal y que por el dengue, la situación era de alto riesgo. Ella salió bien de El Esfuerzo, solo la llevaron al Hospital Belén porque en El Esfuerzo no había luz y no le podían hacer la prueba rápida del dengue”, afirmó.

La causa

El gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo Arqueros, y la vicegobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel, fueron al velorio y expresaron que investigarán el caso y el lunes a primera hora darán los resultados de las diligencias que ejecutarán en el nosocomio.

“Hemos venido a dar las condolencias y hemos escuchado las declaraciones del padre de familia y es muy doloroso lo que ha pasado. Se están iniciando todas las investigaciones correspondientes para esclarecer qué es lo que ha sucedido, incluso veremos todo lo ocurrido desde el control prenatal. Si aquí hay culpable, pagarán las consecuencias”, afirmó la vicegobernadora regional.

Mientras tanto, el gerente regional de Salud, Aníbal Murillo, aseguró que, definitivamente, la causa de la muerte de la joven madre de familia no fue el dengue.

“No podemos señalar todavía si ha sido una negligencia, para ello están las investigaciones. La señora ha fallecido por preeclampsia, síndrome de hellp. Es una causa muy compleja, mientras que el dengue ha sido un caso leve”, afirmó.

“Una purga”

En el Hospital Belén de Trujillo no es la primera vez que se realiza este tipo de denuncia. Segundo Andrade Olórtegui aseguró que en el establecimiento de salud confirmó lo que a veces veía en las noticias. El trato no era el que esperaba y hasta notó poca empatía en algunos profesionales de la salud.

“Los días domingo y lunes ella ha estado estable, no hubo mucho peligro. Un doctor vino y le dijo a mi esposa que dé a luz a través de un parto normal, a pesar de que hace siete años ya le habían realizado una cesárea. El día martes mi esposa me habló y estaba muy tranquila. Luego, ya no pude hablar más con ella. Las enfermeras decían que mi esposa no ponía de su parte”, contó Segundo Andrade.

Por esta situación, el pedido de la familia es que se identifiquen a los responsables de esta presunta negligencia y se imponga una drástica sanción. Por su lado, Andrade aseguró que irá hasta el Poder Judicial para conseguir “justicia”.

El gerente Aníbal Morillo recibió esta exigencia del padre de familia y aseguró que habrá acciones en 72 horas. Incluso, la permanencia del director del Hospital Belén, Luis Castañeda, está en evaluación.

“Ténganlo por seguro y así me he comprometido con el padre de familia, vamos a hacer una investigación muy exhaustiva y quien resulte responsable, vamos a tomar las medidas del caso en forma inmediata. Aquí ya no vamos a proceder a ejecutar sanciones administrativas y creo que nuestro gobernador (César Acuña) va a entender. No se pueden volver a repetir estos casos y si ha habido error de parte de nuestro sector, lo vamos a asumir. El día lunes tendrán el primer informe”, indicó.

Antecedente

El doctor Morillo también recordó que tomaron acciones cuando se denunció la primera muerte por dengue en el centro de Salud de Wichanzao, en La Esperanza. Sin embargo, aseguró que tras la rotación del personal de salud, desconocía otros detalles porque el caso quedó a cargo del Ministerio Público. En esa oportunidad, la familia de la niña fallecida también denunció negligencia.