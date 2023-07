La incertidumbre generada por una posible continuidad de las manifestaciones por la “Tercera Toma de Lima” quedó disipada. En la región La Libertad, las actividades económicas se desarrollaron con total normalidad un día después de la convocatoria para protestar contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte Zegarra.

Sin embargo, la Policía se mantiene en alerta en la Panamericana Norte, con el objetivo de evitar un bloqueo.

Balance

El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano Samamé, señaló que el balance de su gremio es positivo y que el poco apoyo a esta convocatoria demuestra que la población sigue luchando por su reactivación económica.

“Es un balance positivo, pero con una serie de mensajes. El pueblo liberteño se ha comportado responsablemente, quiere la paz, quiere tranquilidad y quiere trabajar. En la zona de Virú, en el distrito de Chao, el 100% ha trabajado con normalidad”, indicó.

Medrano consideró que el paro pasó desapercibido, pero es evidente que la población no está conforme con el mandato de la presidenta de la República ni con los 130 congresistas.

“Esta vez todas las Cámaras de Comercio han pedido que el Gobierno dé todas las garantías para que se pueda trabajar y no se registren hechos de violencia. Esta vez, la sociedad civil no se ha dejado sorprender”, aseguró.

Efectivamente, debido a la intervención oportuna por parte de la Policía, se evitó desabastecimientos en los mercados de la región. En ese sentido, Fernando Reyes Cueva, coordinador de regional de Mercados, aseguró que las actividades, entre el último miércoles y jueves, no fueron interrumpidas.

“Lo que nos preocupaba es que con las protestas se fuera a registrar un desabastecimiento de productos, pero afortunadamente no fue más allá”, indicó.

Al igual que Medrano, el representante de 93 mercados de La Libertad aseguró que esta manifestación, si bien no tuvo el apoyo necesario, no significa que haya un respaldo al gobierno y al Congreso de turno.

“Se ha generado un desequilibrio, no hay esa tranquilidad para poder prever acciones y decisiones, sobre todo en el tema de inversión. Las ventas han disminuido considerablemente, vemos los mercados ya no con la afluencia de público que se sostenía antes de la pandemia. Los sueldos no han aumentado, pero sí el precio de los productos”, indicó.

El más perjudicado

Definitivamente, el sector Turismo pagó los platos rotos. La Cámara de Comercio de La Libertad reportó que el 30% de reservas fueron canceladas tras el anuncio de esta movilización. Los turistas temían quedar varados en plena Panamericana Norte, como ocurrió en enero de este año.

“Han hecho mucho daño al turismo. El solo anuncio de paros y bloqueos ya desalienta a los turistas y se han registrado cancelaciones de hoteles, restaurantes y circuitos turísticos porque se creía que iba a imperar la violencia en estas manifestaciones. Se han cancelado el 30% de reservas que había, una cifra importante para este sector que todavía no se recupera”, añadió Medrano.

Sector transporte

Los transportistas no respaldaron a los manifestantes que promovieron la “Tercera Toma de Lima”. Ronald Grados Rebaza, coordinador de la Macro Región Norte de la Unión Gremial de Transportistas de La Libertad, también realizó un balance positivo y aseguró que no se reportaron ataques contra unidades de carga ni vehículos de servicio público.

“En Trujillo toda ha estado tranquilo, sin ningún problema. En Virú, quizá un poco de tensión, pero no se ha registrado ninguna afectación. Las empresas se mantienen en alerta y a la espera de los reportes de la Gerencia Regional de Transportes. Lo que nosotros pedimos es que no se impida el tránsito. Tienen el derecho a manifestarse, pero necesitamos que el Perú siga trabajando”, afirmó.

Este sector, actualmente, mantiene una mesa de trabajo con el Ministerio de Transportes y Comunicación para encontrar una salida a las pérdidas que les genera el alza del precios de los combustibles. De no ser así, retomarían su paro.

En educación

Las clases tampoco fueron interrumpidas, pero, según el gerente regional de Educación de La Libertad, Martín Camacho Paz, solicitarán un informe a las Ugeles de la región para corroborar la asistencia de los profesores. Aseguró que docentes de la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión faltaron a clases. “Se intervendrá en este colegio para que se tomen las medidas correspondientes”, dijo.