Luego de la muerte de dos personas que dejó los enfrentamientos entre la Policía Nacional y los trabajadores agroindustriales en La Libertad; circuló por las redes sociales una imagen donde se evidencia a un efectivo policial vestido de civil apuntando con un arma de fuego a los protestantes del sector agrario.

La instantánea fue tomada por Iván Orbegoso, reportero gráfico del diario La Industria, según indicó el fotógrafo para RPP Noticias, el agente que estaba apuntando con un arma de fuego habría disparado hasta en dos ocasiones de manera frontal contra los manifestantes agrarios.

“En ningún momento he visto al agente que ha disparado al aire. Lo que he visto era frontal, incluso en la toma se ve. No es el arma que está arriba hacia el aire”, detalló.

“Después (el efectivo) se retiró y yo intento ver a quien le pudo haber caído la bala, pero todos (los manifestantes) se vinieron encima y tuvimos que correr”, puntualizó.

MINISTRO DEL INTERIOR SOBRE LA FOTO

Además, en una entrevista para el mismo medio, el ministro del Interior, José Elice, anunció esta mañana que ha convocado a una reunión de urgencia con el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el fin de aclarar los hechos que se vienen registrando en las protestas de los trabajadores agrarios en la Carretera Panamericana Norte, en La Libertad.

“Si lo que revela esta fotografía corresponde a la verdad, no solamente se trata de un miembro de la PNP que no debía estar ahí formado de la manera en la que está. Se le ve utilizando un arma de fuego que no corresponde a estas circunstancias”, indicó el ministro sobre la imagen.

“Hay un compañero nuestro, por parte de la PNP, que lamentablemente utilizó un arma de fuego que no debió utilizar, está prohibida, en una manifestación de este tipo. Hay que investigarlo. (...) No sé si ha sido ayer, es muy alarmante. Creo que lo que hay que hacer es tomar medidas muy radicales en cuanto a la reforma de la Policía Nacional”, finalizó.

José Elice asumió la responsabilidad política del accionar de la PNP y negó que se aferre al cargo.