En estos tiempos la delincuencia golpea con fiereza en puntos insospechados, tal como ha ocurrido en el Centro Histórico de Trujillo, a cuadras de una dependencia policial o a metros de un vehículo de serenazgo. La inseguridad impera y ya nadie está seguro ni en su propia casa.

De esto último pueden dar fe los vecinos del Comité de Gestión Progreso y Desarrollo Multisectorial del Área de Reserva A1, el mismo que agrupa a pobladores ubicados en el sector Alto El Porvenir, del distrito de El Porvenir, en la provincia de Trujillo.

Más vulnerables

Sucede que en estos lugares no hay cámaras de vigilancia, el patrullaje policial es mínimo y los vecinos se sienten “aislados de protección”, porque cada vez son más los que se terminan convirtiendo en víctimas de la delincuencia.

Ante ello, los moradores de los sectores Bendición de Dios y La Victoria, Túpac Amaru Tercera Etapa, Víctor Raúl Quinta Etapa; Los Ángeles Tupac Amaru II, Lomas del Cortijo, Víctor Raúl Sexta Etapa, Tierra Prometida, Los Libertadores Segunda Etapa, Villa Hermosa, Bello Horizonte, Asociación de Moradores Ampliación Túpac Amaru III y del asentamiento humano Nuevo Edén, claman por ayuda a la autoridad edil del distrito.

Casas solas

Los habitantes de estos sectores manifiestan que el 90% de ellos tienen que salir de sus viviendas para ir a trabajar y sus casas quedan expuestas al accionar de los delincuentes, que irrumpen y roban todo lo que con tanto esfuerzo y sacrificio lograron adquirir.

“Los moradores no hemos podido denunciar, toda vez que somos extorsionados y amenazados de muerte por los propios delincuentes”, revelan los agraviados.

Solicitud

Ante este contexto, los dirigentes de estos 12 sectores han elaborado una solicitud dirigida al alcalde de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, para que realice las gestiones necesarias para la pronta instalación de cámaras de vigilancia en este lugar, a fin de que sirva como disuasivo ante la ola delincuencial que los golpea.

Antonio Reyes, presidente del sector Víctor Raúl Quinta Etapa, dijo que los pobladores están dispuestos a formar parte de juntas vecinales para salir junto a la Policía y serenazgo a patrullar sus calles; pero lamenta que no haya una respuesta inmediata de la autoridad edil.

“Nosotros solos no podemos salir y patrullar, ya que los delincuentes están armados, tienen pistolas. Hay sicarios, ladrones de viviendas, traficantes de terrenos. A mí me han robado todo y seguimos viviendo en esta inseguridad”, señaló el dirigente.

No se pronuncia

Correo trató de tener las declaraciones del alcalde de El Porvenir, Juan Carranza, pero no hubo respuesta.

Desde el área de Imagen nos comunicaron que hoy ofrecería declaraciones al respecto.

No obstante, se adelantó una información extraoficial que da cuenta que el motivo por el cual no se interviene con mayor fuerza en esos sectores es porque en Alto El Porvenir hay comunidades que no se define si pertenecen a los distritos de Florencia Mora, El Porvenir o Alto Trujillo. Son al menos 15 mil familias que próximamente deberán decidir a qué distrito pertenecer para sanear la situación catastral y el Código de Ubicación Geográfica.