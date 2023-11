La estatua de César Acuña Peralta fue colocada nuevamente en el campus principal de la Universidad César vallejo de Trujillo (UCV). La figura, de tamaño real, tiene un color dorado menos brillante.

Como se recuerda, el gobernador de La Libertad había anunciado que el monumento solo había sido retirado porque requería mejoras. Ello a pesar de los cuestionamientos que recibió a través de las redes sociales tras su instalación.

“Este es un reconocimiento que no se puede ocultar. Si la han retirado quiero decirles que fue porque creo que lo están mejorando. El color no coincide con lo que debió ser, con lo que para su gusto era. No puedo caer en el juego de medios de comunicación, son mezquinos para no reconocer y valorar a personas de éxito”, afirmó.

El líder del partido Alianza para el Progreso (APP) también había mencionado que la estatua fue colocada a iniciativa de personas que lo conocían desde hace 43 años.

“Creo que la trayectoria que he recorrido hasta ahora ha servido de impulso para que los que me conocen valoren en vida mi trabajo. No creo que sea vanidoso, pero va a ser imposible que aparezca un peruano y forme tres universidades”, dijo.