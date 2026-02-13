Dos buses interprovinciales protagonizaron una violenta colisión en el kilómetro 99 de la Carretera Central, en el peligroso tramo conocido como Curva del Diablo. El accidente ocurrió cuando un vehículo de la empresa Selva impactó por alcance contra una unidad de la empresa Huaribamba que se había detenido debido a la caída de rocas sobre la calzada.

El choque se produjo en medio de intensas lluvias que continúan afectando la zona, dejando al conductor del bus Selva atrapado en la cabina y requiriendo una operación de rescate por parte de bomberos y efectivos policiales, según informó Canal N.

Bus se detuvo por obstáculos en la vía

Según los testimonios recogidos entre los pasajeros, el bus de la empresa Huaribamba redujo su velocidad y se detuvo al encontrar piedras de gran tamaño que bloqueaban parcialmente el carril. Estos desprendimientos son frecuentes en la temporada de lluvias que atraviesa la región.

El vehículo proveniente de Huancayo con destino a Pangoa, perteneciente a la empresa Selva, circulaba detrás y aparentemente no alcanzó a frenar a tiempo ante la repentina detención del otro bus, produciéndose el impacto por la parte posterior.

Al momento del siniestro, la lluvia arreciaba en el sector, reduciendo la visibilidad y complicando las condiciones de manejo en esta zona considerada de alto riesgo por su geografía.

Desprendimientos constantes en temporada de lluvias

Los pasajeros y testigos del accidente confirmaron que la caída de piedras desde los cerros es un problema recurrente en este tramo de la Carretera Central durante la estación lluviosa. De acuerdo con la información proporcionada en la zona, en esta temporada se vienen registrando desprendimientos constantes que obligan a los conductores a maniobrar con extrema precaución o detenerse completamente para evitar impactar contra los obstáculos naturales.

Esta situación convierte a sectores como la Curva del Diablo en puntos críticos donde se incrementa el riesgo de accidentes, especialmente cuando las condiciones climáticas adversas limitan la capacidad de reacción de los conductores.

El conductor del bus de la empresa Selva resultó ser la persona más afectada por el choque, quedando atrapado al interior de la cabina tras el fuerte impacto. La estructura del vehículo sufrió deformaciones que impidieron su salida inmediata.

Personal de bomberos llegó rápidamente al lugar junto con efectivos de la Policía Nacional del Perú para realizar las labores de rescate. Tras varios minutos de trabajo, lograron extraer al chofer de entre los fierros retorcidos.

Una vez liberado, el conductor fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Medicina Tropical “Julio César Demarini Caro”, ubicado en la ciudad de La Merced, donde recibe atención médica especializada. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

PNP realizará inspección técnica

La Policía Nacional del Perú informó que procederá a realizar la inspección técnica correspondiente para determinar con precisión las causas del accidente ocurrido en este tramo de la Carretera Central.

Los investigadores deberán evaluar factores como la velocidad de los vehículos, las condiciones de los sistemas de frenos, la visibilidad al momento del impacto y las circunstancias exactas que llevaron a la colisión.

El resultado de esta inspección será fundamental para establecer responsabilidades y determinar si existieron fallas mecánicas, errores humanos o si las condiciones climáticas y de la vía fueron los factores determinantes en este accidente que pudo tener consecuencias más graves.

Las autoridades continúan monitoreando las condiciones de tránsito en la Carretera Central, donde se mantiene la alerta por las lluvias persistentes y los constantes desprendimientos de material rocoso que ponen en riesgo a los vehículos que transitan por esta importante vía de comunicación hacia la selva central del país.