La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG) y MSD presentaron la campaña “Prevenir el VPH empieza con TODOS”, una iniciativa orientada a informar y concientizar sobre la prevención del Virus del Papiloma Humano (VPH), una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en el mundo.

Según explicó el Dr. Enrique Guevara, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, la campaña promueve la educación, la consulta médica oportuna, la vacunación contra el VPH y los controles preventivos como pilares para proteger la salud de mujeres y hombres.

¿Qué es el Virus del Papiloma Humano?

El Virus del Papiloma Humano comprende más de 200 tipos de virus relacionados. En la mayoría de las personas, el sistema inmunológico elimina la infección de manera natural. Sin embargo, cuando persiste, algunos tipos pueden provocar enfermedades como verrugas genitales y distintos tipos de cáncer.

Los tipos de bajo riesgo, como el VPH 6 y 11, están asociados principalmente con verrugas genitales, mientras que los tipos de alto riesgo, entre ellos el 16 y el 18, pueden originar lesiones precancerosas y cáncer de cuello uterino. También se relacionan con cáncer de vagina, vulva, ano y orofaringe.

En el Perú, el cáncer de cuello uterino continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública. De acuerdo con la información difundida durante la campaña, cerca del 99 % de los casos está asociado a una infección por VPH y se estima que una mujer fallece aproximadamente cada cuatro horas por esta enfermedad.

Prevención antes de la aparición de síntomas

Uno de los principales mensajes de la campaña es que el VPH suele no presentar síntomas durante años, por lo que muchas personas desconocen que están infectadas.

Se estima que 8 de cada 10 adultos tendrán contacto con el virus en algún momento de su vida. Debido a ello, los organizadores recomiendan adoptar medidas preventivas incluso cuando no existen molestias.

Entre las principales acciones destacan:

Vacunación contra el VPH.

Uso correcto del preservativo, que disminuye el riesgo de contagio aunque no ofrece protección total.

Educación sexual integral.

Controles médicos periódicos y consulta con profesionales de salud.

La campaña también pone énfasis en la prevención en hombres

La iniciativa recuerda que el Virus del Papiloma Humano no afecta únicamente a las mujeres. En los hombres, los tipos de alto riesgo también pueden estar relacionados con cáncer anal y cáncer de orofaringe, además de provocar verrugas genitales ocasionadas por los tipos de bajo riesgo.

Por ello, la campaña promueve una prevención familiar que involucre a adolescentes, jóvenes y adultos, fomentando conversaciones informadas tanto en el hogar como en los centros educativos y en la consulta médica.

Un llamado a eliminar el estigma

Los impulsores de la campaña enfatizan que recibir un diagnóstico de VPH no debe generar miedo ni vergüenza, ya que se trata de una infección muy frecuente. Asimismo, sostienen que hablar sobre el virus no incentiva conductas de riesgo, sino que permite tomar decisiones informadas para prevenir enfermedades futuras.

Como parte de la iniciativa, se invita a la ciudadanía a buscar información basada en evidencia y acudir a profesionales de salud para recibir orientación sobre prevención, vacunación y controles médicos. La campaña también pone a disposición información adicional en Info VPH Perú.