Durante un evento público, pobladores del distrito de Chillia, en la provincia de Pataz, le exigieron al gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, mejore las carreteras en la zona, pero el líder de APP les respondió que la vía nacional no es su competencia y que gestionará ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MPT) agilizar el avance de las obras.

Acuña les dijo a los que le demandaban mejorar las vías que deberían sentirse “privilegiados” porque gran parte de la maquinaria de la Región está en la zona (Pataz) mejorando y rehabilitando caminos vecinales y vías regionales.

“Escúchenme una cosita. Vamos a ver. Por si acaso, la provincia de Pataz es la provincia privilegiada en la región. Tiene un pool de maquinaria a tiempo completo para que mejore las carreteras de toda la provincia y el encargdo de coordinar es Lucho (Luis Rodríguez, consejero regional por Pataz); por si acaso”, indicó.

Dijo que las obras en la carretera nacional las ejecuta el Gobierno Nacional.

“Yo jamás les voy a engañar; entonces, yo no voy a ofrecer esa carretera, porque no es nuestra. Caminos vecinales y carretera regionales sí los hacemos nosotros, por eso Pataz es la primera provincia que tiene un pool de maquinaria y se va a quedar esa maquinaria hasta el fin de mi gobierno, no la voy a regresar a Trujillo”, recalcó.

Alcalde

En tanto, el alcalde de Chilia, Antonio Goicochea Castillo , mencionó que hay una obra esperada para asfaltar un tramo denominado Bella Aurora a Puente Naranjo que ya estaba en licitación pública y cuyo presupuesto es de S/245 millones.

“Mi pedido al señor gobernador (César Acuña) es que se ponga énfasis para que se haga realidad, porque el presupuesto está dado, solo es cuestión de ponerle punche para que esta obra que tanto necesitamos se cristalice”, manifestó.

Acuña insistió en que esa obra solo la puede hacer el Gobierno Nacional y no va a quedar como “mentiroso” ofreciéndola.

“Esa obra no es de ahora, esa obra es de años atrás. Pero hay que presionar y gestionar”, añadió Acuña.

El exconsejero regional por Pataz Manuel Quijano reveló que las vías nacionales y regionales siguen en mal estado en la provincia. “Son un desastre”, comentó.

