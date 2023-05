La incapacidad mental como causal de vacancia de autoridades locales ya está en la agenda del Congreso de la República, y en Trujillo, el primero en responder fue el alcalde de la provincia, Arturo Fernández Bazán, quien dice que esta propuesta legislativa presentada por el congresista liberteño Juan Burgos Oliveros tiene “nombre propio”. La primera autoridad de Trujillo sabe que podría ser sometido a un proceso de vacancia si en el Legislativo respaldan esta iniciativa y ya levantó su voz como solo él lo sabe hacer: acusar sin pruebas a través de su red social Facebook.

El proyecto

El 19 de mayo, a las 4:35 de la tarde, el congresista Burgos ingresó su proyecto que busca incorporar en el Artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades que la vacancia de alcalde o regidor se puede dar por incapacidad física o mental permanente acreditada por autoridad competente que impide el desempeño normal de sus funciones.

Burgos no se puede quitar de la cabeza el día en el que los efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía llegaron a Trujillo para reforzar la lucha contra la inseguridad y Fernández Bazán salió por una de las ventanas de la municipalidad y lo primero que hizo fue insultar.

“Realmente ha demostrado el señor la forma en la que se ha expresado de los Dinoes, de los efectivos que ha mandado el ministro del Interior; sin embargo, el señor alcalde de Trujillo, en lugar de pedir más efectivos, los insulta públicamente y lo ven en redes sociales. El señor debe dar un paso al costado y exijo a los miembros del concejo municipal de Trujillo que voten por la vacancia porque realmente denigra a la ciudad de Trujillo”, mencionó.

Fernández Bazán se autodenominó “El Loco de Moche” y parece que con sus decisiones y acciones hace méritos para que cada vez haya más personas que consideren que su apelativo no estaría tan alejado de la realidad.

“Hasta donde tengo conocimiento, en el año 2020, en una pericia sicológica que se practicó por un problema de violencia que tuvo con su señora esposa, se le diagnosticó un trastorno de límite de la personalidad y tras tres años hay una nueva resolución de una jueza que le está obligando a que un especialista de Medicina Legal determine su personalidad”, declaró el consejero por la provincia de Trujillo, Robert de la Cruz.

Así se defiende

Fernández Bazán asegura que se enfrenta a una organización criminal y asevera que como sea quieren verlo fuera de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

“Será que al congresista le dolió y se enojó cuando le dije que como su esposa trabajaba en el Gobierno Regional de La Libertad (del mandamás ‘Plata como cancha’), por esto tal vez no denunciaba a las mafias apepistas (...) No me equivoqué al decir que me estoy enfrentando a una organización criminal y que quieren minar por todos lados”, publicó en su cuenta de Facebook.