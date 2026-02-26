El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia a 246 distritos de 77 provincias ubicadas en 14 regiones del país, ante el peligro inminente generado por las intensas precipitaciones pluviales.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 025-2026-PCM, publicado en edición extraordinaria del diario El Peruano, y tendrá una vigencia de 60 días.

Los distritos comprendidos en la declaratoria pertenecen a Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

El fenómeno de El Niño provoca lluvias intensas en la costa norte y sequías en la sierra sur. Conoce qué es, cómo se produce y cómo afecta a Perú. Foto: Internet.

La decisión se sustenta en reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que advierten que estas jurisdicciones se encuentran entre las más expuestas a riesgos que podrían afectar la vida y la salud de la población, así como la agricultura y la ganadería. También se tomó en cuenta el informe “Perspectivas Climáticas. Periodo Febrero - Abril 2026”, elaborado por el Senamhi.

El decreto establece que las medidas de respuesta deberán tener relación directa con la emergencia y podrán ser modificadas según las necesidades que se presenten durante su ejecución, con sustento técnico de las entidades competentes.

Asimismo, se precisa que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales ha sido sobrepasada, por lo que se requiere la intervención técnica y operativa del Gobierno Nacional.