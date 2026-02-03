La provincia cajamarquina de San Miguel soportó lluvias de extrema intensidad el domingo 1 de febrero, con un acumulado de 32.5 milímetros, informó la oficina regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo con el reporte, la estación meteorológica de Niepos, ubicada en esta provincia, registró un acumulado aún mayor, alcanzando los 43 milímetros, uno de los valores más altos reportados durante la jornada.

Precipitaciones generalizadas en la región

La analista meteorológica del Senamhi Cajamarca, Caroline Quispe Palma, indicó que la mayoría de estaciones monitoreadas reportaron acumulados superiores a los 20 milímetros, lo que confirma la magnitud del evento.

Entre las estaciones con mayores registros se encuentran Magdalena, San Pablo, San Juan, Quilcate, Asunción, Llapa, Celendín y Jesús.Asimismo, precisó que Chugur alcanzó 36.3 milímetros, San Marcos 34.5 milímetros y Sondor–Matara 30.7 milímetros.

“Han sido lluvias generalizadas, propias de la temporada, catalogadas como día lluvioso a muy lluvioso en la mayoría de estaciones”, señaló en entrevista con la Agencia Andina.

¿Por qué se intensificaron las lluvias?

Quispe explicó que el incremento de las precipitaciones responde a flujos de humedad más directos provenientes de la Amazonía, a diferencia de días anteriores en los que predominaban vientos del oeste, caracterizados por condiciones más secas.

En ese periodo previo, las lluvias fueron ligeras y con acumulados menores a los 10 milímetros, debido a la falta de condiciones para el desarrollo de nubes convectivas.

Pronóstico: más lluvias desde el 6 de febrero

La especialista anunció que a partir del 6 de febrero se prevén lluvias generalizadas en la zona sur de la región Cajamarca, especialmente durante el fin de semana.

“Las condiciones indican un mayor ingreso de humedad, propicio para la ocurrencia de precipitaciones, como sucedió el último domingo”, advirtió.

Pronóstico inmediato para Cajamarca

Según el pronóstico del Senamhi: