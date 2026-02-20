Ante las intensas lluvias y la posible activación de quebradas en distintas regiones del país, Claro Perú habilitó el envío gratuito de mensajes de texto (SMS) en 122 provincias de 15 departamentos del Perú, permitiendo que miles de familias puedan mantenerse en contacto, coordinar ayuda y confirmar que sus seres queridos se encuentran a salvo.

La empresa, mediante un comunicado precisó que el beneficio se activó en las siguientes provincias de los departamentos de Ancash: Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay.

También en Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau. Del mismo modo en Arequipa: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión.

También se habilitó el envío gratuito de mensajes en Ayacucho: Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Del mismo modo en Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

Además en Huancavelica: Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja. También Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañón, Pachitea y Yarowilca.

Sumando

Igualmente Ica: Ica, Nasca, Palpa y Pisco. Del mismo modo Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. Se suma a Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

A esos departamentos se suma La Libertad: Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú. También Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

Además a Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Talara. También Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

También en Lima: Lima, Barranca, Cañete, Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Según la empresa, el envío de SMS sin costo está activo desde hoy viernes 20 de febrero y estará vigente hasta el jueves 26 de febrero, a las 23:59 horas.

Los usuarios de Claro (Prepago y Postpago) podrán mantenerse en contacto frente a las actuales condiciones climáticas del país.