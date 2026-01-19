Las intensas lluvias registradas en los últimos días en la región Amazonas han generado serias afectaciones en el distrito de Tingo, provincia de Luya, debido al desborde de los ríos Tingo y Utcubamba.

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas (COER), hasta el momento se contabilizan 52 personas afectadas, sin registro de fallecidos ni heridos.

El informe detalla además 10 viviendas afectadas: ocho en el sector Tingo y dos en Golomia, un puente vehicular dañado en el sector Bajo Tingo, aproximadamente 100 metros de vía inundada en Golomia y el anegamiento de un establecimiento comercial, con pérdida de enseres.

Declaratoria de emergencia local y restricción vehicular

Ante esta situación, la Municipalidad Distrital de Tingo culminó el registro de la emergencia en el sistema SinpadD y emitió la Declaratoria de Emergencia Local mediante el Decreto de Alcaldía N.° 001-2026-MDT/A, con el objetivo de agilizar la atención a la población afectada.

Asimismo, debido a la inundación en el sector Golomia, el tránsito en la vía Chachapoyas – Golomia – Bajo Tingo se encuentra restringido. Las autoridades recomendaron utilizar la vía alterna Golomia – Nuevo Tingo – Bajo Tingo.

Afectaciones por lluvias en el distrito de Colcamar

El COER Amazonas informó también que las precipitaciones pluviales han impactado al distrito de Colcamar, donde el desborde del río Utcubamba y el incremento del caudal del río Rumiaco causaron daños a la población, viviendas y vías de comunicación.

Según el reporte actualizado hasta las 21:45 horas del domingo 18 de enero, se registran 18 personas afectadas y 7 damnificadas, quienes se encuentran alojadas temporalmente en viviendas de familiares. Además, nueve viviendas resultaron afectadas.

Daños en vías y acciones de respuesta

Las lluvias provocaron la destrucción y afectación de aproximadamente 800 metros de vía, interrumpiendo el tránsito hacia el anexo Ponaya y en la ruta que conecta los anexos de Cocha y Golac con la localidad de Colcamar. El acceso al sector Wincucho también presenta tránsito restringido.

Frente a la emergencia, la Municipalidad Distrital de Colcamar activó sus protocolos de respuesta inmediata, incluyendo el alquiler de maquinaria especializada para rehabilitar la vía en el sector Wincucho, logrando habilitar un pase provisional.

Asimismo, personal municipal, con apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú, realizó labores de limpieza de viviendas y apoyo en el traslado de bienes recuperados.

Monitoreo permanente y antecedentes

El COER Amazonas informó que mantiene un monitoreo constante de la emergencia y coordina con autoridades locales y brigadistas para garantizar la asistencia a las familias afectadas y proteger sus bienes, especialmente en los anexos de Ponaya, Shipamarca, Quillillic, Burgos, Cocha y Golac.

Finalmente, las autoridades recordaron que el 30 de marzo de 1993 un aluvión inundó el pueblo de Bajo Tingo, lo que obligó a la población a trasladarse a la parte alta, donde posteriormente se fundó el centro poblado de Nuevo Tingo.