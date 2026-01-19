Las intensas lluvias acompañadas de huaicos y deslizamientos registradas en las últimas semanas han dejado al menos 12 personas fallecidas en distintas regiones del país, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Luis Arroyo, jefe del Indeci, precisó en declaraciones a América Noticias que las muertes se produjeron en localidades como Songos, Caravelí y Perené, siendo esta última una de las zonas más golpeadas por los deslizamientos de tierra.

Damnificados y vías bloqueadas

La temporada de lluvias también ha dejado entre 350 y 400 personas damnificadas, quienes han perdido sus viviendas o bienes materiales. De acuerdo con el reporte oficial, varios deslizamientos continúan bloqueando carreteras principales, lo que dificulta el traslado de ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de las vías para restablecer el tránsito y garantizar el acceso de los equipos de emergencia.

525 distritos declarados en emergencia

Ante el peligro inminente por precipitaciones torrenciales y desbordes de ríos, el Gobierno declaró en estado de emergencia a 525 distritos del país. La medida alcanza a regiones de la costa y la sierra como Lima, Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Moquegua.

La declaratoria permite a las autoridades locales y regionales ejecutar acciones inmediatas de rehabilitación, respuesta y protección de la población vulnerable.

Impacto en agricultura y ganadería

Además de las pérdidas humanas y materiales, las lluvias representan una amenaza para la ganadería y la agricultura en zonas altoandinas de Cajamarca, Tacna, Arequipa y Huancavelica, donde se reportan afectaciones a cultivos y pastizales.

Sin confirmación del fenómeno El Niño

El Indeci descartó, por el momento, la existencia de indicios suficientes para confirmar el desarrollo del fenómeno El Niño. No obstante, las autoridades advirtieron que la ausencia de este evento climático no reduce el riesgo asociado a las lluvias estacionales.

Luis Arroyo subrayó que las acciones de prevención y respuesta se mantendrán activas en los 525 distritos en emergencia y recalcó la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para salvaguardar la integridad de la población.