El Perú ha sido incluido en la lista anual “Best in Travel 2026” elaborada por la prestigiosa guía de viajes Lonely Planet, que destaca a los 25 destinos más recomendados del mundo para visitar en el próximo año.

El reconocimiento coloca nuevamente a nuestro país entre los favoritos de los viajeros internacionales, consolidando su posición como referente en turismo cultural, natural y gastronómico.

Una experiencia más allá de Machu Picchu

En su publicación oficial, Lonely Planet resalta que la elección del Perú responde a su historia milenaria, su diversidad geográfica y una oferta turística renovada, orientada hacia la sostenibilidad y la autenticidad.

La guía invita a los visitantes a explorar más allá del circuito tradicional, recomendando experiencias únicas en lugares como la Amazonía peruana, Huaraz (Áncash), Arequipa y las rutas gastronómicas de Lima.

Un referente mundial del turismo

Lonely Planet es una de las guías de viajes más reconocidas y consultadas a nivel global, famosa por sus recomendaciones basadas en estudios, experiencias de campo y tendencias internacionales.

Cada año, su lista “Best in Travel” destaca los destinos, regiones y ciudades más inspiradores del planeta, sirviendo como una referencia clave para viajeros, agencias y profesionales del turismo.

Promoción internacional del destino Perú

El reconocimiento también refleja el trabajo articulado de PROMPERÚ, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que lidera la estrategia de posicionamiento internacional del país.

Con un enfoque en la diversificación y sostenibilidad, PROMPERÚ promueve nuevas rutas y experiencias en todas las regiones, impulsando un turismo descentralizado que valore la riqueza cultural y natural del país.

Entre los logros recientes, el Perú obtuvo el Premio de Oro al Mejor Diseño de Exhibición en la categoría B de la Expo 2025 Osaka-Kansai. Además, su gastronomía y paisajes han sido destacados en medios internacionales de Canadá, España y Chile.

En Canadá, diversas publicaciones han difundido la riqueza cultural y culinaria peruana.

En España, la revista Viajar presentó un reportaje especial sobre la Cordillera Blanca .

presentó un reportaje especial sobre la . En Chile, el programa Travel App dedicó una edición a Cusco y Madre de Dios, mostrando la biodiversidad amazónica.

Turismo peruano en ascenso

Este nuevo reconocimiento confirma el creciente protagonismo del Perú en el turismo mundial, sustentado en su patrimonio histórico, su biodiversidad y su gastronomía reconocida internacionalmente.

La lista completa de los destinos seleccionados puede consultarse en la web oficial de Lonely Planet:🔗 https://www.lonelyplanet.com/best-in-travel

Datos clave

Distinción: “Best in Travel 2026” – Lonely Planet

“Best in Travel 2026” – Lonely Planet Categoría: 25 mejores destinos del mundo

25 mejores destinos del mundo Motivos destacados: cultura, gastronomía, sostenibilidad y autenticidad

cultura, gastronomía, sostenibilidad y autenticidad Regiones recomendadas: Amazonía, Huaraz, Arequipa, Lima

Amazonía, Huaraz, Arequipa, Lima Entidad promotora: PROMPERÚ – Mincetur

PROMPERÚ – Mincetur Logros recientes: Premio de Oro en Expo 2025 Osaka-Kansai

Premio de Oro en Expo 2025 Osaka-Kansai Fecha del anuncio: octubre de 2025

Preguntas frecuentes

¿Por qué Lonely Planet eligió al Perú como destino top 2026?

Por su diversidad cultural, natural y gastronómica, así como su enfoque en turismo sostenible.

¿Qué regiones del país recomienda la guía?

La Amazonía, Huaraz, Arequipa y las rutas gastronómicas de Lima.

¿Qué es “Best in Travel”?Es la lista anual de Lonely Planet que destaca los 25 destinos más recomendados del mundo.

¿Qué entidad promueve el turismo del Perú en el exterior?

PROMPERÚ, adscrita al Mincetur.

¿Dónde se puede leer la publicación completa?

En lonelyplanet.com/best-in-travel.