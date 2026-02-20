Una avioneta de la Policía Nacional del Perú (PNP) sufrió un accidente este jueves 19 de febrero cuando retornaba a Contamana, en la región Loreto, tras participar en el traslado de un detenido por presunto narcotráfico hacia Pucallpa.

La aeronave, que había partido desde el distrito de Vargas Guerra, en la localidad de Orellana, presentó un desperfecto mecánico en pleno vuelo y terminó precipitándose en una quebrada Maquia , a unos 100 metros de la ciudad de Contamana.

El operativo fue ejecutado por la Comisaría Rural de Orellana Río Ucayali en coordinación con la unidad GRECO. El intervenido, conocido como “Don Paco” y con requisitoria vigente, fue llevado inicialmente a Contamana y luego trasladado en avioneta a Pucallpa .

El accidente ocurrió cuando la nave regresaba tras cumplir con esa diligencia. Varios agentes resultaron heridos y fueron evacuados al Hospital II-1 de Contamana.

Según un reporte de Canal N, todos los contusos se encuentran estables; sin embargo, la copiloto presenta una fractura expuesta en una pierna y permanece bajo atención médica especializada.

Se informó que el detenido no se encontraba a bordo al momento del accidente y continúa bajo custodia policial.

Los pobladores apoyaron en el auxilio y traslado de los heridos al citado nosocomio, con la dotación de sus unidades.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del hecho, aunque reportes preliminares señalan que la aeronave habría desaparecido del radar minutos después del despegue y que un fallo mecánico sería la causa probable del accidente.

