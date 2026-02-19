El Ejército peruano informó que una operación contra el narcotráfico permitió destruir una pista de aterrizaje clandestina, tres avionetas, un laboratorio de drogas y cinco campamentos usados para actividades ilegales.

La intervención fue en la quebrada Samaria, sector Nueva Galilea Cayarú, como parte del operativo “Andrómeda”, en el que participaron patrullas de la 35.ª Brigada de Selva junto con la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO).

Además de lo destruido, las fuerzas del orden incineraron 650 galones de droga e insumos químicos y lograron incautar un helicóptero.

Según el reporte oficial, la acción buscó afectar directamente las rutas aéreas usadas para el traslado de estupefacientes en esta zona de la Amazonía.