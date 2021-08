“Estaba oscuro. No se veía nada. Era las 4:20 a.m. Nosotros (la embarcación) nos hemos metido dentro de las casas. Ellos bajaban (el bote motor) y nosotros subíamos. Al momento de impactar, en un par de segundos caímos. La mayoría no sabe nadar y había niños. Yo me he salvado y salvé a mi hijo. He perdido a mi esposa y a mi otro hijo de 7 años”. Este es el testimonio de uno de los sobrevivientes del accidente fluvial entre dos embarcaciones en el río Huallaga, cerca dela localidad de Yurimaguas, en la provincia de Alto Amazonas, en la región Loreto.

Los moradores ayudan a las autoridades en la búsqueda de los cadáveres en el río Huallaga. (Foto: Master Televisión Loreto)

La embarcación, conocida en la zona como barcaza, había recogido a la 1:00 a.m. a más de 80 personas de diferentes congregaciones, que la noche del sábado participaron de una vigilia en el caserío de Santa María Bajo Huallaga. A la altura del puerto Zamora, a las 4:20 a.m., fueron embestidos por un bote a motor, conocido como chata, que partió a la primera embarcación en dos y naufragó con toda su tripulación.

“Veníamos despacio para evitar algún accidente. Nos dimos cuenta que la chata estaba cerca, que no tenía luces. La lancha avanzaba y se produjo el impacto. Se fue (el bote). Pensamos que iba a venir a salvarnos pero no ocurrió. Gracias a Dios había un bote (que estaba cerca) que nos ha salvado a cuatro personas”, contó el sobreviviente para RW Televisión de Loreto.

Esos segundos en medio de la oscuridad fueron aterradores. “Algunos nos agarraban de atrás, desesperados. Estábamos debajo de la lancha. Hemos logrado salir. Mis compañeros no. He perdido a mi esposa y a mi hijo de siete años”, relató el hombre sentado a un lado de la orilla del río Huallaga, resignado por la pérdida.

Otra sobreviviente de esta tragedia es Valentina, quien logró salir a flote y salvar a sus cuatro hijos y a su hermana menor. “Yo sí sé nadar. Rescaté a mis hijos, a mi hermanita, pero todavía no encuentro a mi hermano de 14 años que está desaparecido”, contó con la voz temblorosa para Master Televisión Loreto.

Personal de la Marina de Guerra y los moradores ayudan en la búsqueda y rescate de cadáveres.

