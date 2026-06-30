Las Fuerzas Armadas de Perú y Colombia realizaron una operación binacional contra el tráfico ilícito de drogas en la región Loreto. Como resultado de la intervención, las autoridades decomisaron 9 229,100 kilogramos de presunto cannabis sativa en el sector Bellavista de Callarú, ubicado en el distrito de Ramón Castilla.

El operativo se desarrolló en una zona de la frontera amazónica donde operan organizaciones vinculadas al narcotráfico. Tras la incautación, el cargamento fue entregado a las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y los procedimientos establecidos por ley.

Acción binacional contra el tráfico ilícito de drogas en Loreto 🇵🇪🤝🇨🇴



El Comando Unificado PUMA dio un nuevo golpe al tráfico ilícito de drogas al incautar más de 9.2 toneladas de presunta cannabis sativa en Bellavista de Callarú, Loreto, debilitando las economías ilícitas. pic.twitter.com/kcICnaAiTE — Mindef Perú (@MindefPeru) June 30, 2026





Operación conjunta en la frontera

La intervención fue coordinada por el Comando Operacional de la Amazonía mediante el Comando Unificado PUMA. En la acción participaron la Armada Nacional de Colombia, así como unidades del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú.

También intervinieron efectivos de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y de la Dirección de Fronteras de la Policía Nacional del Perú. El despliegue permitió ejecutar una operación fluvial en un área considerada de alta incidencia para las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

El operativo se llevó a cabo en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, donde los cultivos de hoja de coca abarcan actualmente cerca de 19 000 hectáreas. De acuerdo con las autoridades, esta condición convierte a la zona en uno de los principales puntos de interés para las redes dedicadas al narcotráfico.

Las instituciones participantes señalaron que la intervención busca afectar la cadena logística utilizada por estas organizaciones para el traslado y comercialización de sustancias ilícitas. Asimismo, indicaron que las acciones forman parte de la estrategia de control desarrollada en la frontera amazónica.

Material quedó bajo custodia

Tras el decomiso, el presunto cannabis fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. El material permanecerá bajo cadena de custodia mientras se realizan las diligencias fiscales y los peritajes forenses que determinarán con precisión su composición y procedencia.

Estos procedimientos permitirán verificar las características de la sustancia incautada y reunir los elementos necesarios para las investigaciones. Las autoridades señalaron que todas las actuaciones se ejecutarán conforme a los protocolos establecidos.

El Ministerio de Defensa informó que mantendrá las operaciones de vigilancia y control en la frontera nororiental mediante patrullajes terrestres y fluviales. La entidad señaló que estas acciones buscan frenar el tráfico ilícito de drogas, fortalecer la presencia del Estado y reforzar la seguridad en las zonas fronterizas.