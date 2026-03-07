LorLa comunidad nativa Jorge Chávez en el distrito de Puinahua provincia de Requena enfrenta una crisis humanitaria por inundación completa generada por crecientes fluviales y desborde de laguna cercana. Los pobladores permanecen en alerta máxima ante el avance inexorable del agua que amenaza viviendas y medios de subsistencia tradicionales.

El fenómeno se intensificó durante el fin de semana cuando una cocha situada a 45 minutos de distancia a pie sobrepasó su capacidad natural. Esa ruptura conectó el cuerpo de agua con el sistema fluvial principal agravando la situación ya crítica en la zona amazónica.

Familias enteras fueron sorprendidas por el ascenso repentino del nivel hídrico que alcanzó entre 30 y 40 centímetros en cuestión de horas. Numerosas pertenencias y animales quedaron irremediablemente sumergidos ante la imposibilidad de reacción oportuna.

Otras poblaciones ribereñas entre los ríos Puinahua y Ucayali también registran afectaciones progresivas por el mismo fenómeno hidrológico. Los habitantes expresan temor fundado ante la posibilidad de lluvias continuas que eleven aún más los caudales en días venideros.

Evaluación de daños

Equipos de Defensa Civil del distrito de Puinahua llegaron hasta Jorge Chávez para inspeccionar directamente los daños materiales acumulados. El personal elabora padrón exhaustivo de familias damnificadas con miras a gestionar ayuda humanitaria inmediata.

Alex Peralta, responsable de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Requena, detalló los hallazgos obtenidos durante su visita técnica al lugar inundado. Su informe resaltó la formación de una brecha que canaliza agua directamente hacia áreas habitadas de la comunidad.

Peralta describió cómo la antigua laguna se fusionó con el río por efecto del desborde sostenido en la región. Esa conexión originó corriente potente que representa amenaza inminente para estructuras y población local.

El levantamiento de datos permitirá generar informe técnico completo para acciones de mitigación coordinadas. Autoridades locales dialogan con el APU indígena para implementar soluciones que contrarresten la fuerza del agua entrante.