La Comunidad Nativa de Tres Fronteras, ubicada en la zona limítrofe entre Perú y Colombia (provincia del Putumayo), amaneció con una bandera de Colombia izada en su plaza central, hecho que generó indignación y preocupación entre los pobladores locales.

Los comuneros consideraron el acto como una falta de respeto a la soberanía nacional y un agravio para los peruanos que habitan en esta región estratégica. A través de sus dirigentes, denunciaron la ausencia de presencia estatal y militar, pese a que la provincia se encuentra declarada en estado de emergencia.

“Nos sentimos abandonados. No hay patrullajes, no hay control. Esta es tierra de nadie”, declaró un líder comunal a medios locales.

Los pobladores hicieron un llamado urgente al Gobierno central y a las autoridades competentes para reforzar el control territorial, instalar presencia permanente del Estado y evitar que este tipo de actos se repitan.

Este incidente se suma a una serie de reclamos de comunidades de la cuenca del Putumayo, que desde hace años exigen mayor atención, seguridad y respeto a su territorio. Para los dirigentes comunales, la situación refleja la necesidad de una política de Estado sostenida para proteger las regiones de frontera, donde las condiciones de vulnerabilidad son cada vez más graves.