Madre de Dios: destruyen 14 campamentos mineros ilegales en la Reserva Nacional de Tambopata (FOTOS).

Durante la primera quincena de junio, la Policía y las Fuerzas Armadas, destruyeron 14 campamentos mineros que se habían instalado de manera ilegal dentro de la Reserva Nacional de Tambopata, uno de los ecosistemas más importantes del país.

En dos operativos realizados en tres sectores del distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios, se decomisó 15 balsas preparadas para la extracción de oro, 15 motobombas y equipos de succión usadas para remover sedimentos y succionar agua en el proceso minero y 720 galones de combustible.

Asimismo, se halló una serie de bienes, entre maquinaria, vehículos, tubos, cables, generadores eléctricos, tolvas, entre otros, que eran utilizados en los campamentos mineros para la extracción de oro ilegal en los sectores de ‘Primavera Alta’, ‘Isla Córdova’ y ‘A4’, situados dentro de la reserva.

El valor total de los bienes incautados en estas dos intervenciones asciende a S/ 14 341 790, cifra que representa una gran pérdida económica para las economías ilegales que operan en la región.

Las acciones de interdicción en la Reserva Nacional de Tambopata forman parte de una ofensiva nacional contra la minería ilegal en el país. Entre enero y mayo de este año, solo Madre de Dios concentra el 63.2 % del monto total de material destruido a nivel nacional, con cerca de S/ 762.5 millones en pérdidas para el crimen organizado.