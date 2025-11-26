Una mujer que ingresaba de visita al Establecimiento Penitenciario de Puerto Maldonado (Madre de Dios), fue descubierta con una carga aparente de drogas, la misma que llevaba escondida en sus partes íntimas.

La intervenida fue identificada como Imelda (35), quien, durante la revisión corporal en su ingreso al penal, fue intervenida debido a su nerviosismo, siendo trasladada a una sala especial para una segunda revisión.

Por disposición del director del penal se comunicó el hecho al representante del Ministerio Público, fiscal Maruja Mora, en suya presencia se condujo a la ciudadana intervenida hacia el Hospital Santa Rosa para continuar con las diligencias de acuerdo a ley.

En el lugar, el médico de turno extrajo: 30 envoltorios de plástico, cuatro pastillas de color celeste y un envoltorio plástico de nueve centímetros de diámetro con un peso aproximado de 200 gramos, presuntamente conteniendo cannabis sativa (marihuana).

Luego de la intervención se trasladó a la intervenida a la Unidad Especializada Antidrogas para continuar con las diligencias. La mujer mencionó que dichas sustancias habrían sido pedidas por el interno Alfredo T., quien aparece en el sistema de visitas como su conviviente.