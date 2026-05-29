La calidad del aire en espacios cerrados se ha convertido en un factor clave para la salud y el rendimiento laboral. De acuerdo con Katherine Castillo, especialista en Salud y Seguridad de SGS Perú, una adecuada ventilación no solo mejora el bienestar de los trabajadores, sino que también puede aumentar la productividad y reducir costos para las empresas.

Según estudios internacionales citados por la experta, mejorar la ventilación en oficinas puede incrementar el desempeño laboral hasta en un 8% y disminuir el ausentismo en un 35%. Además, altos niveles de dióxido de carbono, partículas contaminantes y otros agentes presentes en el ambiente afectan la concentración y la capacidad de toma de decisiones.

Castillo señaló que muchas empresas solo monitorean los niveles de CO₂, dejando de lado otros contaminantes como compuestos químicos, material particulado y agentes biológicos, lo que podría generar una falsa sensación de seguridad en los ambientes laborales.

Asimismo, recordó que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo obliga a las organizaciones a garantizar condiciones adecuadas para sus trabajadores, advirtiendo que incumplir estas medidas podría generar sanciones económicas, gastos médicos adicionales y mayores costos operativos.

Entre las principales recomendaciones para mejorar la calidad del aire interior destacan aumentar la ventilación, realizar mantenimiento constante a los sistemas de climatización, controlar la humedad y monitorear permanentemente las condiciones ambientales mediante sensores especializados.