La madre de la policía asesinada, Olenka Cabrera Machacuay de 24 años, se quebró al hablar y recordar a su hija, quien se enfrentó valientemente contra una banda criminal llamada ‘Los fierros del Sur’, responsables de varios crímenes en Puno.

“Veo mucha injusticia en el procedimiento judicial, porque tengo entendido que los que mataron a mi hija ya habían sido capturados en el mes de febrero en Arequipa, pero sin embargo, por orden de una fiscal fueron liberados y fueron los mismos que atacaron a mi hija, disparándole y matándola”, expresó la madre.

“Mi hija de 24 años, con tantos sueños, con tantos proyectos, era mi fortaleza, era mi apoyo, ahora estoy en el abandono porque estoy delicada de salud y tengo otras hijas. No es justo que delincuentes salgan muy fácilmente, así como exigen a la policía que no ataque a los delincuentes, por que no hacen lo mismo con mi hija”, añadió.

Asimismo, la mamá comentó que su querida hija era su apoyo, pues es madre soltera y por el Día de la Madre le tenía un regalo sorpresa. “Era como una hermana para mí, estaba preocupada porque su hermana postule (a la universidad), el 19 de mayo cumplía 24 años. Por el Día de la Madre me tenía una sorpresa, me contó”, sostuvo.

En la base aérea de la #Diravpol recibimos el féretro de nuestra valiente suboficial PNP Olenka Cabrera Machacuay, quien perdió la vida durante un enfrentamiento con una peligrosa banda criminal en Juliaca. pic.twitter.com/OtUHHC9PLg — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) May 14, 2023

Tras el crimen, la Policía Nacional del Perú se pronunció por la muerte de la joven policía. “Lamentamos el sensible fallecimiento de la S2 PNP Olenka Dayanne Cabrera Machacuay. Hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y amigos más cercanos. ¡Descansa en paz, hermana policía!”, se lee en su cuenta oficial de Twitter.

