El cierre del año trae consigo un incremento significativo de viajes por carretera, motivados por las celebraciones de fin de año. Sin embargo, factores como altas temperaturas, recorridos prolongados y mayor carga del vehículo pueden generar fallas mecánicas si no se realiza una revisión preventiva adecuada.

En ese contexto, Mitsui Automotriz comparte una serie de recomendaciones esenciales para preparar el vehículo y reducir el riesgo de contratiempos durante los desplazamientos.

Revisiones básicas antes de un viaje largo

Antes de iniciar cualquier trayecto extenso, es fundamental realizar verificaciones simples pero determinantes que contribuyen tanto a la seguridad vial como a la vida útil del vehículo.

1. Niveles de líquidos: Se deben revisar el aceite del motor, el líquido refrigerante, el líquido de frenos y el limpiaparabrisas. Niveles inadecuados pueden provocar sobrecalentamientos o pérdida de eficiencia durante el recorrido.

2. Presión y estado de los neumáticos: Los viajes largos exigen mayor estabilidad y adherencia. Es clave verificar la presión recomendada por el fabricante y asegurarse de que las llantas no presenten cortes, abultamientos o desgaste irregular. También se debe inspeccionar la llanta de repuesto.

Sistemas críticos para la seguridad

3. Sistema de frenos: El uso continuo y las altas temperaturas pueden afectar las pastillas o el nivel del líquido de frenos. Una revisión técnica garantiza una respuesta adecuada del sistema en situaciones de emergencia.

4. Sistema eléctrico y batería: El calor puede reducir el rendimiento de la batería. Se recomienda verificar su carga, así como el estado de los terminales, luces, faros y señalización.

5. Correas y mangueras: Durante el verano, estos componentes pueden desgastarse con mayor rapidez. Es importante detectar grietas, fugas o partes debilitadas para evitar fallas en plena ruta.

Visibilidad y preparación ante emergencias

6. Limpiaparabrisas y parabrisas: Asegurar el buen estado de las plumillas y un parabrisas sin daños mejora la visibilidad, especialmente ante cambios climáticos imprevistos.

7. Planificación del viaje y kit de emergencia: Además del mantenimiento mecánico, se recomienda llevar un kit básico con triángulos de seguridad, linterna, botiquín, gato hidráulico, llave de ruedas y cables auxiliares.

Una revisión que marca la diferencia

Desde Mitsui Automotriz destacan que el mantenimiento preventivo no es solo una recomendación, sino un paso indispensable antes de cualquier viaje de fin de año. Una revisión completa en un taller especializado permite detectar a tiempo posibles fallas y asegurar que el vehículo esté preparado para las exigencias de la carretera.

Una correcta preparación es, finalmente, la mejor herramienta para garantizar un viaje seguro, eficiente y sin contratiempos.