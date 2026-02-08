El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Perú durante 2026 como muestra de fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones. Así lo confirmó el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, quien ya se encuentra establecido en el país desde enero.

Esta mañana se desarrolló el evento Perú en Bici, en el parque Washington. La ceremonia contó con la presencia del embajador Bernie Navarro, quien confirmó en declaraciones para Canal N que el secretario de Estado llegará al país durante este año.

La visita se enmarca en la conmemoración de los 200 años de relación bilateral entre Perú y Estados Unidos. Navarro resaltó la cercanía entre ambas naciones. “Somos familia”, destacó, mencionando que su esposa es de nacionalidad peruana. “Estados Unidos y Perú son familia también”, precisó.

El embajador señaló que la meta de este tipo de encuentros es “fortalecer nuestras relaciones”, lazos que se verían consolidados como parte de la agenda bilateral de ambos países.

Inicio de gestión diplomática

El pasado 29 de enero, Bernie Navarro inició oficialmente su gestión diplomática en el Perú tras ser declarado embajador de Estados Unidos en el país. Durante la ceremonia, Navarro resaltó que su llegada es un hecho inusual en los últimos años y que refleja la importancia que el gobierno de Donald Trump otorga a la presencia estadounidense en territorio nacional.

“Perú es muy importante. Muy rara vez un presidente norteamericano ha designado un embajador político en el Perú. Mi nombramiento por el presidente Trump refleja la importancia de la relación con Perú. El trabajo bilateral es una prioridad”, afirmó.

Este 2026 se conmemoran 200 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos, cuyo aniversario oficial se celebrará el 2 de mayo, consolidando una relación forjada durante dos siglos.

Los intercambios entre ambas naciones se encuentran reflejados en espacios emblemáticos de ciudades. En el caso peruano, la Plaza Washington y el Parque Kennedy en Lima; mientras que en Estados Unidos se cuenta con la calle Yma Sumac en Los Ángeles y Perú Boulevard en Nueva Jersey.