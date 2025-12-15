La Marina de Guerra del Perú emitió una nueva alerta sobre la ocurrencia de oleajes anómalos de ligera intensidad en el litoral peruano. A través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), se informó que este fenómeno se manifestará desde el martes 16 hasta el viernes 19 de diciembre, afectando principalmente las zonas centro y sur del país.

El Aviso Especial N.º 56-25 de la DHN, publicado el 14 de diciembre de 2025, detalla las condiciones esperadas en las diferentes zonas del litoral nacional durante los próximos días.

Zonas afectadas

Según el portal de la institución, las condiciones marítimas variarán según la ubicación geográfica en el litoral peruano. En la zona norte, que comprende desde Tumbes hasta el puerto de Salaverry en La Libertad, el mar se mantendrá dentro de parámetros normales, sin representar peligro para los bañistas que visiten las playas de esta área.

La situación cambiaría para el litoral centro, definido como la zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona. Desde el sur de Salaverry hasta Chancay, las condiciones seguirán siendo normales. Sin embargo, desde el sur de Chancay hasta San Juan de Marcona se registrará oleaje ligero a partir de la mañana del martes 16 de diciembre.

El litoral sur, que abarca desde San Juan de Marcona hasta Tacna, también experimentará oleaje ligero desde la mañana del martes 16. La DHN precisó que estos oleajes anómalos afectarán principalmente las áreas con playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Recomendaciones de seguridad del INDECI

Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) realizó un llamado a las autoridades regionales y locales para que orienten a la población sobre las medidas de protección necesarias. El objetivo es evitar que las personas se expongan a este fenómeno y prevenir accidentes o daños personales y materiales.

Entre las recomendaciones específicas, INDECI solicita suspender las actividades portuarias y de pesca durante el período de oleaje. Asimismo, insta a asegurar las embarcaciones mayores y retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme para evitar pérdidas materiales.

Las actividades deportivas y recreativas en el mar deben ser evitadas completamente durante estos días. También se recomienda no establecer campamentos cerca de las zonas de playa, considerando el riesgo que representa el oleaje anómalo para quienes permanezcan en áreas costeras.

Monitoreo permanente

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantendrá un seguimiento constante de la situación en los departamentos del litoral peruano. Esta labor se realizará en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN.

El objetivo del monitoreo es proporcionar información actualizada y oportuna tanto a las autoridades como a la población en general sobre los eventos que se presenten durante el período de oleaje anómalo. Las autoridades locales deben asumir con responsabilidad este aviso para evitar situaciones que pongan en peligro a sus vecinos y a la población en general.