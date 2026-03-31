La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú emitió un aviso especial sobre la presencia de oleajes anómalos en el litoral peruano durante el feriado largo de Semana Santa. Según el documento oficial, el fenómeno se extenderá desde la tarde del miércoles 31 de marzo hasta el domingo 5 de abril de 2026.

El Aviso Especial de Oleaje N.º 12-26 detalla el comportamiento esperado del mar en tres tramos del litoral peruano. En el norte, desde Tumbes hasta Salaverry, y en el centro, desde Salaverry hasta Chimbote, el oleaje del suroeste comenzará con intensidad ligera desde la mañana del miércoles 1 de abril, escalará a moderado durante la noche del mismo día y retrocederá a ligero en la mañana del viernes 3 de abril.

En la franja que comprende desde el sur de Chimbote hasta San Juan de Marcona, el oleaje ligero del suroeste iniciará desde esta tarde, martes 31 de marzo. A partir de la mañana del miércoles 1 de abril, la intensidad subirá a moderada con intervalos fuertes, para luego disminuir a ligero el viernes 3 de abril.

El litoral sur, entre San Juan de Marcona y Tacna, registrará un comportamiento similar al tramo anterior. Las playas abiertas y semi-abiertas de esta zona serán las más expuestas durante el período de alerta.

Recomendaciones de las autoridades

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) solicitó a los gobiernos regionales y locales que informen a sus poblaciones sobre las medidas de protección necesarias ante este escenario. La entidad recomienda evitar cualquier exposición directa al fenómeno para reducir el riesgo de accidentes y daños tanto personales como materiales.

Entre las medidas específicas, INDECI plantea suspender las actividades portuarias y de pesca durante el período de alerta. Además, se pide asegurar embarcaciones o retirar las flotas menores hacia tierra firme, y abstenerse de realizar actividades deportivas, recreativas o instalar campamentos en zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que mantendrá el monitoreo del litoral en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN. El objetivo es proveer información actualizada a las autoridades y a la población sobre la evolución del fenómeno durante los próximos días.