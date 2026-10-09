La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó una amenaza de tsunami en el litoral nacional tras el terremoto de magnitud 7.7 registrado en Panamá este viernes 9 de octubre. El movimiento telúrico también motivó una alerta preventiva en Isla de Pascua, Chile, que posteriormente fue cancelada.

El epicentro se localizó a 59 kilómetros al oeste-suroeste de Las Tablas, a una profundidad de 10 kilómetros. Tras el evento principal, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó sobre réplicas de magnitudes entre 6.0 y 6.1, con epicentro al norte de Tonosí.

#ÚltimoSismoLejano INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO 09-10-26 12:56:00 Magnitud: 7.6 Mw Referencia: 59 KM WSW OF LAS TABLAS, PANAMA Profundidad: 10.00 km Fuente: USGS https://t.co/WljoSpxLKZ — Hidrografía Perú (@DHN_peru) October 9, 2026





Situación en Chile

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) canceló la alerta de tsunami para Isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui, luego de una nueva evaluación del terremoto. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa) tomó la decisión después de que el Centro de Alertamiento de Tsunamis del Pacífico (PTWC) corrigiera la magnitud del sismo de 8.0 a 7.7.

El Gobierno chileno confirmó el levantamiento de la medida preventiva mediante sus redes sociales y explicó que se basó en la información actualizada de los organismos técnicos.

“De acuerdo con la última información proporcionada por los organismos técnicos competentes, el Shoa canceló la amenaza de tsunami para Rapa Nui, tras las evaluaciones realizadas a raíz del terremoto ocurrido en Panamá”, señaló en su comunicado.