Cuando el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, asumió el cargo el primero de enero, uno de sus primeros anuncios fue que si a los seis meses de trabajo su equipo de gerentes no da buenos resultados, serán cambiados y darán paso a profesionales que sí quieran trabajar por el desarrollo.

Sin embargo, a menos de un mes para cumplirse ese tiempo de prueba, el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay Valderrama , dijo que hay que “esperar” un poco más para tomar decisiones de ese tipo.

Esperar

“El gobernador les ha dado confianza a todo, pero creo que hay que esperar que se cumplan los seis meses”, manifestó Namay.

Lo que sí confirmó el gerente general es que se están haciendo evaluaciones al desempeño del equipo de funcionarios

“Todavía no es prudente ni pertinente a la fecha tomar esas decisiones. Hay que esperar los seis meses para evaluar. No es que se va a cambiar a todos los gerentes, no es el pensamiento del gobernador tampoco el mío, pero él tiene la prerrogativa como autoridad para hacer algunos cambios en el equipo”, señaló.

Bajo lupa

Desde el Consejo Regional de La Libertad se estuvo pidiendo que el gerente regional de Salud, Anibal Morillo Arqueros, explique que se hizo desde los primeros días de marzo para contener el dengue, pues se pidió reforzar medidas preventivas; sin embargo, lo que se dio fue un incremento de casos; incluso una niña fallecida tras contraer el mal.

La que sí fue separada del cargo, fue la gerenta regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Sandra Terrones, quien celebró su cumpleaños dentro de las instalaciones de dicha entidad.

En este caso, el gobernador César Acuña no esperó los seis meses y le retiró la confianza a la funcionaria por la fiesta en el local público.