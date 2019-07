Martín Vizcarra llegó a Arequipa tras emergencia por erupción del volcán Ubinas (FOTOS Y VIDEO)

Síguenos en Facebook

El presidente de la República Martín Vizcarra llegó esta tarde a la región Arequipa para evaluar la situación de emergencia que provocó la erupción del volcán Ubinas.

Según precisó el mandatario, se ha enviado un avión de la Fuerza Aérea para que evalúe la zona. Además, indicó que esta situación es circunstancial y que los pobladores podrían verse afectados el día de mañana.

"Tenemos que trasladar agua, alimentos, no solamente para las personas, porque estas cenizas cubren los pastos y los animales que no tienen que come", precisó.

De otro lado, indicó que ya se han iniciado las operaciones correspondientes para trasladar a las personas a otro lugar debido a la intensidad de la erupción del volcán.

"El poblado de Ubinas ya está alistando a la población para evacuar porque las característica de esta erupción es de las más intensas en las últimas decadas", explicó Martín Vizcarra.

Como se recuerda, esta mañana el volcán Ubinas erupcionó provocando que sus cenizas se esparcieran en distintas ciudades de la región Arequipa, siendo el distrito de San Juan de Tarucani uno de las más perjudicados.