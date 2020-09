En conferencia de prensa, Martín Vizcarra anunció la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra ley aprobada por insistencia por el Congreso sobre ascensos automáticos de personal de salud y nombramientos.

Para explicar sobre esta demanda de inconstitucionalidad, el mandatario le cedió la palabra La titular de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra

“El día de ayer, por la tarde, se presentó esta demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esta demanda, lo que quiere es, expresar de manera clara, que esta norma vulnera la constitución por una serie de artículos”, expresó la ministra.

Luego continuó: “Aquí me voy a referir en los argumentos más importante. En primer término, la carrera pública se debe de acceder en igualdad de condiciones por un tema de mérito y esto no es compatible con ascensos automáticos. Lo segundo tiene que ver con quién es competente para definir el presupuesto para definir el equilibro presupuestal, para establecer todo lo que tiene qué ver con el gasto público, es el Poder Ejecutivo, no el Congreso, los congresistas no tienen iniciativa de gasto como se a señalado”.

PERUANOS NO CUMPLEN EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Martí Vizcarra también expresó su molestia hacia las personas que no cumplen con el distanciamiento social y los que organizan fiestas, poniendo en riesgo la vida de los demás.

“Estas fiestas se realizan en todos los estratos sociales, en distritos populosos, como distritos residenciales”, expresó. Luego continuó con: “hoy mismo estaba viendo que en la Costa Verde han intervenido en la playa Las Sombrillas a un grupo de muchachos que estaban en su pichanguita. Hay personas a las que le entra el mensaje por un oído y se les sale por otro”.