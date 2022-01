El expresidente Martín Vizcarra informó que ha ingresado a la Villa Panamericana de Essalud, en el distrito de Villa El Salvador, para permanecer aislado hasta superar la infección por COVID-19 que lo aqueja.

En sus redes sociales, Vizcarra Cornejo recordó que cuando ocupó el cargo de jefe de Estado fue quien dispuso que este espacio, construido en el marco de los Juegos Panamericanos de Lima, fuera destinado como área de tratamiento para pacientes con coronavirus.

“He vuelto a la Villa Panamericana, antes vine como Presidente participando desde su construcción, ahora vengo como un paciente que busca poner a buen recaudo su salud y cuidar a su familia. Con la buena atención de todo el personal, estoy seguro que pronto superaré al COVID-19″, escribió en Twitter.

He vuelto a la Villa Panamericana, antes vine como Presidente participando desde su construcción, ahora vengo como un paciente que busca poner a buen recaudo su salud y cuidar a su familia. Con la buena atención de todo el personal, estoy seguro que pronto superaré al Covid. pic.twitter.com/wU6O3vjpug — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) January 13, 2022

Como se recuerda, el pasado 25 de abril del 2021, el exmandatario también comunicó sobre una infección de coronavirus.

Vizcarra dio a conocer su último contagio el 12 de enero a través de Twitter, donde publicó el siguiente mensaje: “La tercera ola del COVID nos obliga a todos a tener mayor cuidado. Pese a las medidas tomadas, hoy nuevamente di positivo al virus”.

Cabe precisar que el también ex gobernador de Moguegua, en diciembre de 2021, aseguró que solo había recibido una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y no se le permitía ingresar a espacios cerrados por no haber completado su inoculación.

Esto a pesar de que, en octubre de 2020, se reveló que había recibido dos dosis de la vacuna de ensayo Sinopharm como parte del irregular y sonado caso ‘Vacunagate’.