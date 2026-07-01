SuperPet anunció la realización de su 5.ª Jornada Nacional de Adopciones, una iniciativa que busca encontrar un hogar para más de 100 perros y gatos rescatados. La campaña se desarrollará el viernes 4 y sábado 5 de julio, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., en 17 tiendas a nivel nacional.

Bajo el lema “Adopta una mascota, adopta otra vida”, la jornada reunirá a fundaciones, albergues, voluntarios y centros comerciales con el objetivo de promover la adopción responsable y brindar una segunda oportunidad a animales en situación de abandono.

Según informó la cadena de tiendas para mascotas, desde que inició este programa ha logrado concretar más de 477 adopciones y donar más de 32.140 kilos de alimento a organizaciones dedicadas al rescate animal en el país.

¿Dónde se realizará la jornada de adopción?

La campaña contará con el apoyo de diversos centros comerciales, entre ellos:

Plaza Norte

Real Plaza Primavera

Megaplaza Chorrillos

Plaza Santa Catalina

Cenco Malls Arequipa Cerro Colorado

Open Plaza Piura

Megaplaza Chimbote

Real Plaza y Santa Victoria Chiclayo

Durante la actividad, voluntarios de SuperPet orientarán a las familias interesadas en adoptar y brindarán asesoría sobre el proceso y la tenencia responsable de mascotas.

Además, quienes adopten durante la jornada podrán acceder a beneficios exclusivos y descuentos especiales en productos de marcas propias de la empresa para el cuidado de sus nuevos compañeros.

“Con esta quinta jornada queremos seguir impulsando la adopción responsable y generar conciencia sobre la importancia de brindar una segunda oportunidad a miles de mascotas rescatadas”, señaló Daniela Romero, subgerente de Marketing de SuperPet.

Las sedes participantes, requisitos de adopción y fundaciones aliadas serán anunciados a través de los canales oficiales de la empresa.