Más de 200 mujeres líderes, emprendedoras y profesionales se reunirán el próximo 27 de abril en el CONAME 2026 – Congreso Nacional de Mujeres Empresarias, que se desarrollará en el Salón Andrade del Congreso de la República.

El evento es organizado por el Comité de Mujeres Empresarias de la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO), gremio que cuenta con más de 80 años de trayectoria apoyando a emprendedores de distintos sectores productivos.

La actividad estará liderada por Susana Albengrín, empresaria y presidenta del Comité de Mujeres Empresarias de CONACO, quien encabeza la organización del congreso por sexto año consecutivo.

Espacio de liderazgo y desarrollo empresarial femenino

El CONAME 2026, en su vigésima segunda edición, se presenta como un espacio orientado al fortalecimiento del liderazgo femenino, el aprendizaje empresarial y la generación de redes de contacto entre mujeres emprendedoras.

De acuerdo con Susana Albengrín, el congreso se ha consolidado como uno de los encuentros más relevantes para mujeres empresarias en el país.

“El CONAME se ha consolidado como uno de los espacios más importantes de encuentro para mujeres empresarias en el país. Cada año congregamos entre 200 y 300 participantes, lo que refleja el creciente interés por fortalecer el liderazgo femenino con propósito”, señaló la organizadora.

Ponentes y figuras invitadas

El evento contará con la participación de diversas profesionales y líderes en sus respectivos campos, entre ellas:

Tatiana Vidaurre , médico oncóloga y fundadora del Club de la Mama

, médico oncóloga y fundadora del Elizabeth Estrella , fundadora de la Asociación Empresarias Solidarias del Cusco

, fundadora de la Madre Aída , directora de la Clínica Tezza

, directora de la Ale Neciosup, estratega digital

El cierre del evento estará a cargo de Gisela Valcárcel, empresaria y figura de la televisión peruana, mientras que la moderación será conducida por la periodista Pilar Higashi.

Ingreso gratuito con inscripción previa

El congreso se realizará el 27 de abril a las 3:30 p. m. en el Salón Andrade del Congreso de la República, con ingreso gratuito para el público interesado.

La organización informó que el acceso será mediante inscripción previa y que los cupos son limitados, debido a la capacidad del recinto.

El evento busca fomentar el desarrollo empresarial femenino y promover espacios de aprendizaje que contribuyan al crecimiento de iniciativas lideradas por mujeres en el país.