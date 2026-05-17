El Ministerio Público informó que más de 4 200 personas fueron detenidas en el país entre enero y marzo de este año por el delito de omisión de asistencia familiar, relacionado con el incumplimiento del pago de pensiones de alimentos ordenadas mediante sentencia judicial.

De acuerdo con el reporte estadístico, se registraron 4 206 detenidos a nivel nacional. La región Ica concentró la mayor cantidad de casos con 449 arrestos, seguida por Lambayeque con 344, Lima Centro con 332, Arequipa con 307 y Cajamarca con 305 personas intervenidas.

El informe también reveló que el 72,6 % de los detenidos tiene entre 28 y 47 años de edad. El grupo con más casos corresponde a personas de entre 38 y 47 años, con un total de 1 564 arrestados durante el primer trimestre del año.

La Fiscalía precisó que las cifras corresponden a detenciones realizadas por la Policía Nacional del Perú y no necesariamente al total de personas investigadas o denunciadas por este delito. La omisión de asistencia familiar puede ser sancionada con penas de hasta cuatro años de prisión, además de jornadas de servicio comunitario.

Asimismo, quienes incumplen el pago de alimentos pueden ser inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), lo que implica restricciones financieras y laborales. Las personas registradas no pueden acceder a créditos bancarios, trabajar en el Estado ni postular a cargos de elección popular.