Más de 70 niñas de hasta 14 años se convirtieron en madres en Perú durante los dos primeros meses de 2026, según alertó la organización Plan International.

La entidad señaló que estas cifras evidencian que las uniones tempranas y forzadas continúan ocurriendo, a pesar de la vigencia de la Ley N.º 31945, que prohíbe el matrimonio de personas menores de edad en el país.

Embarazo infantil y uniones tempranas

De acuerdo con el sondeo “Infancias en juego: Uniones tempranas en Perú bajo la lupa”, elaborado por Plan International en 2025, una de cada cuatro personas considera aceptables las uniones tempranas en caso de embarazo.

La organización advierte que esta percepción refleja una preocupante normalización de estas prácticas.

Según estudios realizados por Fondo de Población de las Naciones Unidas y Plan International, el 86 % de las mujeres que se unieron entre los 10 y 15 años eran menores cuando nació su primer hijo.

En zonas rurales, la proporción alcanza el 90 %.

Embarazo adolescente vinculado a violencia

La coordinadora técnica de participación e influencia de Plan International Perú, Selmira Carreón, explicó que muchos embarazos infantiles están vinculados a situaciones de violencia.

“Cuando ocurre un embarazo temprano, la respuesta social suele ser que la pareja se una, aun cuando se trata de una adolescente. En muchos casos estos embarazos son producto de violencia sexual”, indicó.

En estas circunstancias, las niñas pueden ser presionadas para convivir con su agresor, lo que las expone a nuevos ciclos de violencia.

Historia de una adolescente afectada

La organización también presentó el testimonio de “Flor”, nombre ficticio utilizado para proteger la identidad de una adolescente que quedó embarazada a los 15 años tras iniciar una relación con un adulto.

En su comunidad, el embarazo derivó en una unión temprana impuesta por la familia, situación que desencadenó violencia física, psicológica y económica.

Según Plan International, el 82 % de las víctimas de uniones tempranas son adolescentes mujeres, quienes generalmente viven en convivencia informal.

Uniones informales fuera del marco legal

Aunque la Ley N.º 31945 prohíbe el matrimonio infantil en el Perú desde 2023, las organizaciones advierten que las uniones informales siguen ocurriendo y no siempre están contempladas dentro del marco legal.

Entre los factores que impulsan esta problemática se encuentran:

Embarazo adolescente

Normas sociales y culturales

Condiciones económicas

Falta de información y educación sexual

Campaña contra las uniones forzadas

Ante esta situación, Plan International impulsa desde noviembre de 2025 la campaña “Niñas libres de uniones forzadas”, que busca visibilizar la problemática y promover acciones para prevenir estas prácticas.

La iniciativa se desarrolla junto con organizaciones de cooperación internacional, entidades del Estado y lideresas adolescentes.

“Es urgente reconocer estas uniones como una forma de violencia y cuestionar prácticas sociales que afectan el futuro de las niñas”, señaló Ada Mejía.