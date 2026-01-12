A pocos meses de las elecciones generales en el Perú, más de la mitad de la población expresa su preferencia por un liderazgo de mano dura. Según una encuesta de Datum difundido por El Comercio, el 51 % de los peruanos desea que el próximo presidente tenga un perfil similar al del mandatario salvadoreño Nayib Bukele.

El estudio, difundido el domingo, muestra que esta preferencia supera ampliamente a otros estilos de gobierno regionales e internacionales. Solo un 11 % se inclina por un perfil como el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras que un 5 % opta por un liderazgo similar al del presidente argentino Javier Milei.

Preferencias minoritarias por otros liderazgos

El sondeo también recoge apoyos más reducidos hacia otros referentes políticos. Un 3 % preferiría un perfil como el de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, mientras que un 2 % se inclina por el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast.

Con apenas 1 % de respaldo figuran otros presidentes de la región, como Luiz Inácio Lula da Silva, Daniel Noboa, Gustavo Petro y Rodrigo Paz.

Alto rechazo e indecisión electoral

En cuanto a la intención de voto, el estudio revela un elevado nivel de rechazo y duda. Un 42,9 % de los encuestados no piensa votar por ningún candidato en carrera, cifra que incluye a quienes votarán en blanco o nulo (22,5 %) y a los indecisos (18,4 %).

El candidato con mayor intención de voto es el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, con 12 %.

Le siguen Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 8,8 %, y el cómico Carlos Álvarez (País Para Todos) con 6,2 %.

Otros candidatos en carrera

En cuarto lugar aparece Mario Vizcarra, de Perú Primero, con 5,8 %, seguido por el economista de centroizquierda Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con 3,8 %.

El sondeo también evidencia que solo un 12 % de los peruanos tiene su voto plenamente decidido, mientras que un 34 % aún lo está evaluando y un 50 % no ha pensado todavía por quién votar.

Metodología de la encuesta

La encuesta de Datum se realizó entre el 2 y el 6 de enero de 2026, a una muestra de 1.200 personas mayores de edad a nivel nacional, y presenta un margen de error de ±2,8 %.