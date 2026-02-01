El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aclaró que el DNI amarillo, utilizado por menores de edad, mantiene plena vigencia para realizar trámites cotidianos mientras no esté vencido, pese a que dejó de emitirse en agosto de 2025.

La entidad desmintió así versiones que señalaban la obligatoriedad de cambiar este documento por el DNI electrónico, precisando que los niños y adolescentes pueden seguir identificándose sin restricciones.

El Reniec indicó que con un DNI amarillo vigente los padres pueden efectuar gestiones esenciales como la matrícula escolar para el año 2026, así como inscripciones en academias educativas o deportivas, atención en establecimientos de salud y acceso a programas sociales.

La renovación solo es necesaria al cumplir los 17 años o cuando el documento haya expirado, momento en el cual se realiza el trámite de manera presencial para obtener el DNI de mayor de edad.

Sobre la vigencia, la institución detalló que el DNI amarillo tiene una duración general de ocho años; sin embargo, la Ley N.° 32237, publicada en enero de 2025, estableció una vigencia de tres años para menores de 12 años y hasta los 17 para quienes superan esa edad, debido a los cambios físicos propios del crecimiento.

Asimismo, recordó que la renovación requiere el pago de S/16 y la presencia de uno de los padres, y recalcó que no es necesario gestionar el DNI electrónico si el documento actual se encuentra en regla.