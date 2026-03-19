Un total de 16 investigados fueron detenidos durante el megaoperativo contra la organización criminal “Tecnológicos del Mantaro”, que operaba en Huancayo y Chiclayo, dedicada al robo de celulares y delitos informáticos. Entre los intervenidos figuran tres miembros de la Policía Nacional.

Se trata de una organización criminal estructurada y tecnificada, dedicada al robo de celulares, receptación, acceso y vaciado de cuentas bancarias, reventa de equipos celulares y lavado de activos, liderado por Cristian Rojas ‘Gosu’ (condenado a 10 años) y Flor de María Curasma conocida como la ‘Reina de las manzanitas’ capturada en su domicilio, queines permanecerán en sede policial mientras continúan las investigaciones para determinar su grado de responsabilidad.

Las diligencias se ejecutaron de manera simultánea en tres regiones del país: Huancayo, Chiclayo y Lima allanando 32 inmuebles, incluyendo allanamientos en el pasaje Andaluz, en el centro de Huancayo, donde se incautó gran cantidad de celulares de media y alta gama, presuntamente robados.

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