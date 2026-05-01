Un operativo conjunto realizado por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público del Perú se desarrolló en diversas regiones del país con el objetivo de intervenir a presuntos integrantes de organizaciones delictivas. Como resultado de estas acciones, se logró la detención de varias personas y el rescate de al menos 19 mujeres extranjeras.

Las diligencias se ejecutaron de manera simultánea en distintas zonas del territorio nacional. Las autoridades informaron que los intervenidos estarían vinculados a facciones asociadas a la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua.

De acuerdo con la información oficial, entre los detenidos figuran presuntos cabecillas de las agrupaciones denominadas Hijos de Dios y Tren del Llano. Estas estructuras habrían desarrollado actividades ilícitas en el país desde mediados del año 2023.

El operativo incluyó el allanamiento de 39 inmuebles en varias regiones. Durante estas intervenciones, se incautaron documentos, equipos electrónicos y otros elementos considerados relevantes para las investigaciones.

Intervención en múltiples regiones

El teniente general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal confirmó en RPP que las acciones se llevaron a cabo en al menos diez regiones del país. Entre ellas se encuentran Amazonas, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes.

El despliegue fue coordinado entre unidades especializadas de la Policía y representantes del Ministerio Público. Estas diligencias forman parte de un proceso de seguimiento iniciado en años anteriores.

Según las investigaciones, las organizaciones intervenidas captaban mujeres en el extranjero, principalmente de nacionalidad venezolana y colombiana. Luego eran trasladadas al Perú y alojadas en distintos establecimientos como hostales, discotecas y clubes nocturnos.

Las autoridades indicaron que las víctimas debían asumir pagos elevados relacionados con su traslado y permanencia en el país. Estas condiciones eran utilizadas para mantenerlas bajo control dentro de la red.

En declaraciones recogidas durante la investigación, se detalló el esquema económico aplicado por estas organizaciones. “Asimismo, se habrían encargado de trasladar a Perú a mujeres de nacionalidad venezolana y colombiana para acogerlas en hostales, discotecas y clubes nocturnos con el fin de que paguen entre S/ 15 000 y S/ 20 000 por conceptos de viaje, alimentación y consolidar sus ‘plazas’ mediante servicios sexuales”, se señala.

✅ Entre los detenidos figuran los cabecillas de ambas redes que habrían operado desde junio de 2023 en regiones. Asimismo, se habrían encargado de trasladar a Perú a mujeres de nacionalidad venezolana y colombiana para acogerlas en hostales, discotecas y clubes nocturnos con el… pic.twitter.com/cuRHBeOfbN — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 30, 2026

Víctimas eran obligadas a realizar servicio sexuales

El alto mando policial también brindó detalles sobre el funcionamiento de estas redes delictivas. Según explicó, las víctimas eran obligadas a prestar servicios sexuales bajo condiciones impuestas por los integrantes de la organización.

“Y les exigían entre un mínimo de 20 a 30 servicios diarios”, manifestó.

Asimismo informó que pudieron acceder a material en donde quedó registrado el asesinato de dos mujeres. Estos videos serían utilizados para generar temor entre las víctimas.

“Tenemos el registro de dos féminas que fueron decapitadas y que las reunieron a muchas de ellas para que presencien estos actos como una forma de intimidación, de amenaza, y de tenerlas secuestradas bajo dominio”, aseveró.

Las autoridades informaron que los detenidos fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para continuar con las diligencias. El objetivo es determinar responsabilidades y esclarecer los hechos investigados.

El caso permanece en desarrollo mientras se recogen más elementos de prueba. Las acciones buscan desarticular por completo las estructuras vinculadas a estas actividades ilícitas.